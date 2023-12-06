中評觀察：二十三條立法 重視解說達共識

立法會大會辯論《施政報告》致謝議案（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月6日電（記者 盧哲）香港特區立法會大會11月22日起一連三日辯論《施政報告》致謝議案。在會議上，議員們就“致謝議案”發言，辯論分四個環節。筆者觀察，主題為：貫徹“一國兩制”維護國家安全，著力提高治理水平的第一個環節，佔據了整整一日的辯論時間，而其中大部分議員及出席的官員，都在發言中提到對二十三條立法的關注，尤其重視立法過程中，如何做好解說工作。



香港特區行政長官李家超發表任內第二份施政報告時提到，政府會全力維護國家安全，完善相關法律制度和執行機制，包括2024年內完成基本法第二十三條立法，以及為關鍵基礎設施網絡安全立法等，並開展愛國主義教育。



立法會在11月24日通過《行政長官2023年施政報告》致謝議案。筆者觀察，分為四個環節的辯論，第一環節議員和官員著墨最多，共40名議員發言。議員發言踴躍，耗時整整一日會期。第一環節主題為：貫徹“一國兩制”維護國家安全，著力提高治理水平，發言議員大部分都提到了對政府為二十三條立法訂立時限表示支持和讚同。同時，議員也紛紛提出，為避免重蹈“修例風波”覆轍，此次立法過程中必須重視解說和宣傳工作，同時要警惕外部勢力煽風點火並做好防範和應對措施。另外，也應該統籌和推動愛國主義教育。



以內務委員會主席身份提出動議的立法會議員李慧琼在立法會發言時說，李家超重視與立法會的良性互動。未來一年，立法會審視法案的工作仍然繁重，期望官員做好解說工作，廣泛凝聚共識，而議員會繼續理性務實推展各項立法工作。

