中國公使批有人想改變台灣是中國一部分現狀

徐學淵回應台灣問題和一國兩制。 UVA視頻 中評社華盛頓11月28日電（記者 余東暉）中國駐美公使徐學淵28日批判有人想改變“台灣是中國一部分”的“最大現狀”，並指這將引起北京的極大關切。她表示，北京在動武問題上是“非常非常謹慎的”。



在中美舊金山峰會之後，徐學淵28日到弗吉尼亞大學米勒中心就“面向未來的中美關係與合作”發表演講，並與弗吉尼亞大學全球事務副教務長馬爾大使對談。其間馬爾問起中美建交時在台灣問題上達成的諒解似乎正在消失，中美能否避免因為台灣問題生戰？



徐學淵回應說，台灣問題一直是中美關係中最重要、最敏感的問題，中美之間曾就此達成共識：世界上衹有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。這個共識對中美關係是極其重要的。



徐學淵強調，最大的現狀是：台灣是中國的一部分。這是非常清楚的基本的現狀。台灣島內外有些人想改變這個現狀，問題很大，這將引起中華人民共和國中央政府和全中國14億人民的極大關切。



徐學淵指出，經過長期的錯誤教育，不少台灣島上的人認為要脫離中國，他們中有些人甚至不願意承認他們的祖先來自中國大陸，反而說來自南太島國，這是瘋狂的想法。台灣是中國一部分的概念正在被躲避，甚至被從台灣的課本和台灣人的記憶中拿走。這是兩岸關係緊張的根源。