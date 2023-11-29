中評社北京11月29日電／今年9月，習近平總書記在黑龍江考察時首次提出“新質生產力”。



經濟日報發表南京大學原黨委書記、江蘇省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心學術委員洪銀興文章表示，這一概念的提出是重大的理論創新，需要對其內涵和發展路徑進行深入研究。每個經濟時代的生產力都有時代特徵。發展新質生產力，從一定意義上說是新舊動能的轉換。生產力性質和質態有新舊的區別。現階段各國、各地區的經濟競爭可以說是生產力水平的競爭，特別是新質生產力水平的競爭。一方面，生產力是推動社會進步最活躍、最革命的要素；另一方面，一種生產力的作用還沒有充分發揮時是不會自動退出的。因此，新質生產力有個迭代升級過程，既要充分運用當前的新質生產力，又要依靠科技和產業創新培育下一代新質生產力，促進科技創新和產業升級。



文章認為，在宏觀上可以把新質生產力概括為新科技、新能源和新產業及其融合發展。就新科技而言，作為新質生產力的新科技屬於國際前沿的科技。發展新質生產力，關鍵是要整合好科技創新資源發展新科技，發展並應用新科技就是培育和發展新質生產力。就新產業而言，新質生產力依托的是新科技，落腳點是新產業。發展新質生產力，不僅要突出科技創新，發展戰略性新興產業，還要超前研究未來科技，提前布局未來產業。就新能源而言，新質生產力包含了新能源和新材料。實現人與自然和諧共生，不是不要發展，而是要建立在綠色發展基礎之上的發展。新科技作為新質生產力關鍵在其應用，產生新技術、新產業。發展新質生產力的現實途徑是在科技創新和產業創新深度融合中發展新興產業和未來產業。新質生產力的現實體現是科技創新的最新成果直接產生戰略性新興產業和未來產業，逐步成為主導產業。這是培育新質生產力的方向。



文章分析，以新科技為依托的產業創新主要涉及以下幾個方面。一是提升數字經濟的新質生產力作用。一方面，數字產業為產業結構整體升級提供新質生產力。另一方面，推動數字經濟與實體經濟深度融合。首先是與產業深度融合，使各個產業得到數字化改造和智能化轉型。其次是與企業深度融合，促進企業運營數字化智能化。再次是與技術創新深度融合，加快數字技術創新，擴大數字技術應用場景。二是推動產業基礎數字化、智能化。當前，我們要打好產業基礎高級化、產業鏈現代化的攻堅戰。推動產業基礎高級化，需提供數字化、智能化的基礎設施和通用技術，需加快與新質生產力互聯互通的基礎設施建設，打開未來科技和產業發展的新大門。三是大力培育戰略性新興產業和未來產業。新質生產力催生的戰略性新興產業，是新興科技和新興產業的深度融合，既代表著科技創新的方向，也代表著產業發展的方向。我國現代化建設需抓住新一輪科技革命和產業變革的新機遇，著力發展戰略性新興產業，搶占世界科技和產業的制高點。新科技和產業融合的直接影響和重要特徵是產業生命周期縮短。今天的戰略性新興產業，明天就可能不新了。未來產業處於產業生命周期的早期，是新興產業的一種早期形態。隨著技術的成熟、擴散，在未來的某個時期會成為對經濟具有較強帶動作用的主導產業。因此，超前部署和培育未來產業，加快形成新質生產力，能夠促進產業的迭代升級。







