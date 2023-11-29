開拓民營經濟高質量發展空間

中評社北京11月29日電／《關於規範實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》近日發布，提出最大程度鼓勵民營企業參與相關項目，再度釋放鼓勵民營經濟發展的政策暖風。



經濟日報發表署名金觀平的評論文章表示，長期以來，民營經濟在穩定增長、促進創新、增加就業、改善民生等方面發揮了重要作用，已成為中國經濟制度的內在要素，推動經濟持續健康發展的重要力量。促進民營經濟發展壯大，是堅持“兩個毫不動搖”重大部署、構建高水平社會主義市場經濟體制的重要內容，是推動高質量發展的重要支撐。



黨中央、國務院歷來高度重視民營經濟發展。今年7月，中共中央、國務院印發《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，對促進民營經濟發展壯大作出新的重要部署，為促進民營經濟發展壯大規劃了藍圖、指明了方向。民營經濟發展局的正式成立，更是為促進民營經濟發展提供了有力的組織保障。近段時間，各相關部門、各地區也出台了一系列促進民營經濟發展的政策措施。民營經濟發展局負責人日前表示，將圍繞政策、交流、合作、監測、評估、宣傳搭建6個平台，為民營企業提供優質服務，為民營經濟高質量發展積極拓展空間。



文章稱，在政策給力支持、企業自身努力的共同作用下，今年以來，民營經濟發展呈現邊際改善態勢，突出表現為第二產業民間投資增速持續回暖，私營企業工業增速總體穩定，民營企業進出口增速明顯好於整體水平。最新數據顯示，前三季度，全國新設民營企業706.5萬戶，同比增長15.3%，新設“四新”經濟民營企業占同期新設企業總量的四成。截至今年9月底，全國登記在册民營企業數量超過5200萬戶，民營企業在企業總量中的占比達到92.3%。



文章指出，但也要看到，中國經濟運行仍受內外部多種因素影響，不穩定不確定因素較多，外部壓力仍然較大，國內需求仍顯不足。民營經濟對市場變化具有較強的敏感性，當前發展還面臨不少困難和挑戰，提振民營經濟發展信心需要經歷一個恢復過程。從近期數據看，以民營企業為主體的中、小型製造業企業10月份PMI分別為48.7%和47.9%，比上月下降0.9個和0.1個百分點，景氣水平有所回落。



為民營經濟高質量發展積極拓展空間，需要形成工作合力。民營經濟工作涉及範圍廣、行業領域寬、政策鏈條長、工作環節多，各地各部門要科學把握促進民營經濟發展壯大面臨的戰略機遇和風險挑戰，聚焦民營企業“最愁、最盼”問題，在解決制約民營經濟發展的難點、堵點、痛點問題上持續發力，形成抓工作的“一盤棋”，推動各項重大舉措早落地早見效，切實增強民營企業的獲得感。



文章最後說，展望未來，中國經濟長期向好的基本面沒有變，民營經濟作為推動中國式現代化的生力軍，發展趨勢長期向好。隨著民營經濟在中國國民經濟發展中的地位和作用進一步提升，必將迎來更廣闊的舞台和更光明的前景。



