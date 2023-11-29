做好經濟工作的科學指南

中評社北京11月29日電／世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期。習近平總書記多次強調，“加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”。這一重大論斷，體現了我們黨對新形勢下經濟發展客觀規律的正確把握和實踐運用，是新發展階段統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局、找准經濟發展路徑、推進中國式現代化的行動指南。



加快構建新發展格局是立足新發展階段、貫徹新發展理念、推動高質量發展的戰略選擇。我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾，發展中的矛盾和問題集中體現在發展質量上。解決發展不平衡不充分問題，需從各個環節、各個部門、各個領域全面暢通國內大循環，打通生產、分配、流通、消費等環節內部及其相互之間的堵點，促進現代金融、科技創新與實體經濟的良性循環，實現需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。解決發展不平衡不充分問題，需推動國內國際雙循環相互促進。暢通國內大循環，以國內促國際，可以為世界經濟發展增添新動力，在推動全球經濟復甦中暢通國際大循環；參與國際大循環，以國際促國內，可以為我國企業帶來更大的成長空間，實現更高水平的國內大循環。國內國際雙循環相互促進，將推動國內市場和國際市場更好聯通，推動國內資源和國際資源更有效利用，促進國民經濟實現更加強勁、更可持續、更高質量的發展。



加快構建新發展格局是新發展環境下統籌發展和安全的必由之路。今後一個時期，我們將面對更多逆風逆水的外部環境，必須做好應對一系列新的風險挑戰的準備。以國內大循環為主體，有利於以自身的穩定發展有效應對外部風險挑戰。推動國內國際雙循環相互促進，順應經濟全球化的歷史潮流，能夠在推動構建人類命運共同體進程中實現更為安全的發展。暢通國內大循環，以國內促國際，可以為其他國家提供更廣闊的市場機會，有助於推動建設開放型世界經濟，在促進全球經濟包容性增長中維護經濟全球化；參與國際大循環，以國際促國內，將進一步增強國內國際經濟聯動效應，使我國成為吸引國際商品和要素資源的巨大引力場。國內國際雙循環相互促進，將使我國既能深度參與國際分工，又能牢牢掌握發展主動權，實現發展和安全的相互促進。



加快構建新發展格局是新發展條件下培育新動能、重塑競爭新優勢的根本舉措。我國要素禀賦條件已發生深刻變化，國內生產總值超過120萬億元，中等收入群體規模超過4億人，超大規模市場優勢進一步顯現。暢通國內大循環，實現以國內大循環為主體，是加快形成國際競爭新優勢的基礎。國內循環越順暢，越能形成對全球資源要素的引力場，越有利於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，越有利於形成參與國際競爭和合作的新優勢。推動國內國際雙循環相互促進，才能不斷鞏固和增強競爭新優勢。暢通國內大循環，以國內促國際，可以增強產業鏈供應鏈韌性，國內市場越大、創新能力越強，就越有利於暢通創新資源的流通渠道；參與國際大循環，以國際促國內，可以更好學習和吸收全球先進技術、管理經驗，在開放中推進自主創新。國內國際雙循環相互促進，將在更高起點、更大空間推動科技創新和比較優勢轉換，不斷提升我國在全球產業鏈、供應鏈、價值鏈、創新鏈中的地位和競爭力。



來源：經濟日報 作者：馬建堂（全國政協常委、經濟委員會副主任)



