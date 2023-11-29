中評社北京11月29日電／黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央牢牢把握全球信息化發展與數字化轉型的重大歷史機遇，高度重視、全面布局、統籌推進網絡強國、數字中國建設。今年5月，習近平總書記在河北考察並主持召開深入推進京津冀協同發展座談會時強調，“推動京津冀協同發展不斷邁上新台階，努力使京津冀成為中國式現代化建設的先行區、示範區”，對深入推進京津冀協同發展作出了明確部署。在新征程上落實好重大區域發展戰略，以數字化促京津冀協同發展，可主要從以下幾個方面切實發力。



一是堅持以數字化培育新動能，做強做優做大我國數字經濟。當前我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段，處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期，迫切需要培育高質量發展新動能。京津冀應搶抓數字經濟創新發展的歷史性機遇，從核心技術突破、創新要素集聚、產業數字化轉型、國家實驗室建設和協同創新機制構建等方面入手，打造各類主體廣泛參與的數字經濟創新體系。



二是堅持以數字化驅動治理方式變革，發展高效協同的數字政務。我國政務服務依然存在創新和數字化供給能力不足等問題。應堅持普惠融合，深入推進數字化轉型，強化制度規則創新，加速打造區域間一體化政務服務合作新模式，加快推進京津冀政務服務協同，推動技術融合、業務融合、數據融合，不斷提高“跨省通辦”“一網通辦”水平，推動構建普惠便捷的數字社會。



三是堅持以數字化賦能生產生活，打造自信繁榮的數字文化。數字技術正全面融入經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程，給人類生產生活帶來廣泛而深刻的影響。應通過普及數字服務基礎設施、推進文化數字化資源整合等方式，以數字技術驅動文化生產和傳播，滿足人民日益增長的精神文化需求。



四是堅持以數字化提升公共服務水平，推動全體人民共同富裕。要堅持以人民為中心，緊密結合京津冀協同發展實際，全面推進數字化賦能政務、健康、教育、文化、民生、鄉村、生態文明等，提升數字公共服務水平、彌合數字鴻溝、保障數據安全，不斷提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。要發揮重要動力源作用，京津冀在建設與大國地位相稱的世界級經濟中心和以首都為核心的世界級城市群的同時，考慮建設好世界級的數據中心和算力中心，促進區域協調、推動共同富裕，加快數字社會建設，賦能生態修復、降碳減排和集約式發展等。



五是堅持以數字化拓展對外開放，構建開放共贏的數字領域國際合作格局。京津冀打造中國式現代化建設先行區、示範區，需要更高水平構建對外開放平台，打造具有全球影響力的科技創新中心，加快打造服務業擴大開放先行區、數字經濟試驗區，重點優化國際化數字人才供給，構建與國際接軌的知識產權保護和創新創業生態。要充分發揮京津冀作為科技高地、文化高地和國際交流高地的獨特作用，深度參與全球產業分工和合作，不斷擴大高水平對外開放。



來源：經濟日報 作者：任賢良（世界互聯網大會秘書長)



