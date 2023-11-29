加速釋放我國巨大創新潛力

中評社北京11月29日電／近期，國家統計局社科文司《中國創新指數研究》課題組發布的中國創新指數測算結果顯示，2022年中國創新指數為155.7(以2015年為100)，比上年增長5.9%，自2015年以來保持穩步增長態勢。無論是投入、產出，還是環境、成效，我國創新發展水平均持續提升。



創新無法一蹴而就，而需久久為功。10多年來，我國出台了一系列實施創新驅動發展戰略的規劃、政策和文件，不斷深化科技體制改革，持續加大科技研發投入，謀劃推進“科技創新2030—重大項目”，布局建設國際科技創新中心、綜合性國家科技創新中心和區域性科技高地，強化國家戰略科技力量和人才力量，創新發展取得顯著成果，科技實力正從量的積累邁向質的飛躍。世界知識產權組織發布的全球創新指數排名顯示，我國從2012年的第34位上升至2023年的第12位，已經進入創新型國家行列，正在向建設科技強國邁進。



創新不是單打獨鬥，而需協同發力。創新是複雜的系統工程，非一己之力可以完成，需要社會各方面廣泛參與。面對日益激烈的全球競爭，我國企業不斷加大科技創新投入，努力攻克關鍵核心技術，一批骨幹企業成為國家戰略科技力量，創新主體地位進一步穩固。2022年，我國企業研究與試驗發展經費(R&D經費)占全國R&D經費比重為77.6%，規模以上工業企業中有57.1%的企業開展了技術創新活動，一些大企業引領全球5G、動力電池等行業發展潮流。高校、科研院所聚力基礎研究，加緊突破“卡脖子”基礎理論和核心技術，為科技創新注入源頭活水。



創新不是束之高閣，而是服務於發展，服務廣大人民群眾。近年來，我國科技成果轉化的質量和效率不斷提升，以新產業、新業態、新商業模式為代表的新興經濟快速發展，越來越多的“黑科技”“高精尖”實現轉化落地應用，創新已成為賦能高品質生活、擴大高水平開放的關鍵力量。高鐵、5G、人工智能、新能源汽車等眾多科技成果融入社會、惠及日常，廣大人民群眾共享創新發展成果，科技讓生活變得更美好。



創新沒有天花板，而是永無止境。儘管我國創新成績斐然，但與社會主義現代化強國、科技強國建設要求相比，仍有一定差距。我們既要看到當前研發經費投入巨大、人力資源儲備充足、超大規模市場、創新主體活躍等優勢，也要看到關鍵核心技術、基礎前沿研究、人才激勵機制、創新生態環境等方面的短板。要鍛長板、補短板，堅持面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康，發揮集中力量辦大事的制度優勢，調動企業創新發展的積極性，深化體制機制改革，優化創新生態環境，加強核心技術攻關，加大基礎研究投入，加快創新人才培養，充分釋放我國巨大的創新潛力。



來源：經濟日報 作者：洪群聯



