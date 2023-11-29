深刻把握經濟與文化的內在聯繫

中評社北京11月29日電／全國宣傳思想文化工作會議提出，習近平總書記在新時代文化建設方面的新思想新觀點新論斷，內涵十分豐富、論述極為深刻，是新時代黨領導文化建設實踐經驗的理論總結，豐富和發展了馬克思主義文化理論，構成了習近平新時代中國特色社會主義思想的文化篇，形成了習近平文化思想。全國學界掀起了研究闡釋習近平文化思想的熱潮，經濟學界也深入研討文化與經濟的關係和人文經濟問題。



習近平經濟思想和習近平文化思想是相互貫通的，深刻揭示了經濟與文化的交融互動和融合發展規律。對於經濟學界來說，一個十分重要的課題或者研究方向，就是把習近平經濟思想和習近平文化思想結合起來，研究高質量發展、文化建設和建構中國自主的經濟學知識體系之間的內在邏輯關係。這樣的研究對於解決當前學界仍然存在的就文化談文化、就經濟談經濟的問題而言，具有重要意義。



一方面，我們要深刻把握習近平經濟思想的文化底蘊與內涵。經濟學界主要是從政治經濟學的角度對習近平經濟思想進行研究和闡釋，並形成了基本共識，這就是必須以習近平經濟思想為指導和主要內容，構建中國特色社會主義政治經濟學理論體系，並以此為基礎構建自己的學術體系、學科體系、話語體系。當前，經濟學界面臨的一個重要研究課題，就是如何從文化學與經濟學的結合、從習近平經濟思想與習近平文化思想的內在聯繫出發，深入研究習近平經濟思想的文化底蘊和內涵，進一步深化和拓展對習近平經濟思想的理解。我們不僅要研究習近平經濟思想如何弘揚和發展了反映中華優秀傳統文化精華的中國傳統經濟思想，而且要研究習近平經濟思想如何繼承和發展了馬克思主義政治經濟學中蘊含的馬克思主義文化理論，還要研究習近平經濟思想和習近平文化思想的內在聯繫。



另一方面，我們要進一步把握習近平文化思想的經濟學底蘊和豐富內涵。目前，人們對習近平文化思想的理解尚缺少包括經濟學在內的社會科學維度和視角。我們既需要從文化角度出發理解習近平經濟思想，也需要從經濟角度出發理解習近平文化思想。從理論上來說，包括經濟學在內的哲學社會科學本來就是現代社會文化的重要組成部分。把包括經濟學在內的哲學社會科學理解為社會文化的重要組成部分，符合馬克思主義基本觀點。狹義的文化，特別是文學藝術等，固然有其相對獨立性，但是不能完全脫離開經濟發展和經濟學談文化及其作用。從這個角度看，經濟學者特別是政治經濟學者應深入研究習近平文化思想，把習近平經濟思想和習近平文化思想統一起來、融合起來展開研究，深刻理解習近平經濟思想內在的文化底蘊和體現的人文精神，並運用於建構中國自主的經濟學知識體系的學術研究中。



來源：經濟日報 作者：邱海平（中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長)



