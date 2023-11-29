柯爆2億美金當副手　吳子嘉要告曝光藏鏡人

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（截自“關鍵時刻”YouTube直播畫面) 中評社台北11月29日電／台灣民眾黨2024大選候選人柯文哲日前聲稱，有國際騙子開價2億美金要他當副手，柯辦發言人陳智菡28日表示，消息來自於國民黨方面，引發各界關注。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，此事衹有兩種可能性，一是柯文哲造謠，意圖讓侯友宜不當選、二是有某個人給兩億美金讓柯當副手，這個人意圖使人不當選，都是違反選罷法。他今天就去告發他，告發這個給柯文哲兩億美金的人，到地檢署非講不可。



蔡正元28日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，從民調來看，柯文哲並沒有被邊緣化，但他還是選不上，不過他還有兩成的支持度，在大選中有二成的支持度，是非常不容易的事情。蔡正元表示，柯文哲提了這個問題，可能是真真假假，要看講的人的身份是誰，柯文哲提這個意義不大，而且對他沒有正面的效果，除非講的有名有姓，他要把話講清楚。



至於兩億美金到底是誰講的？蔡正元指出，趙少康講說大概猜得到誰，表示是趙少康知道是誰講的，或是那個人不只跟柯文哲講，也跟趙少康講，這種都混話，都是隨便講講的，談這個對選戰都沒有幫助。



吳子嘉28日在政論節目《關鍵時刻》表示，柯文哲說有人給他兩億美金當副手，本來以為是開玩笑、哭窮、鬼扯淡，但陳智菡出來講國民黨，且有證據，這問題大了。



吳子嘉指出，第一個很簡單，這是賄選！這就是違反選罷法的賄選案，“有人要拿兩億美金，國民黨的那邊有證據，要收買柯Ｐ當“副總統”，這是不是坐實了賄選？



吳子嘉再指，柯文哲為甚麼講2億美金？國民黨拿不拿得出來？拿不出來嘛，一想就是習近平要出兩億美金，第一個懷疑就是中共介選，這是中共介選的典型案例。