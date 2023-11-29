以接收第五批被扣壓人員並釋放卅名巴勒斯坦人

中評社香港11月29日電／以色列軍方28日宣布，已接收巴勒斯坦武裝組織釋放的第五批共12名被扣押人員。巴勒斯坦電視台同日報導說，以色列當晚釋放了30名被關押的巴勒斯坦人。



新華社報導，以軍方28日晚發表聲明說，12名獲釋的被扣押人員已經抵達以色列。他們由以軍方和情報部門人員陪同，經過初步身體檢查後將與家人團聚。另據以色列媒體報導，被釋放人員包括10名以色列人和2名泰國人。



據巴勒斯坦電視台28日報導，以色列當晚釋放了30名被關押的巴勒斯坦人，這些人已乘大巴離開位於約旦河西岸的奧弗監獄。巴勒斯坦被關押者事務委員會提供給記者的名單顯示，被釋放人員包括15名未成年人和15名婦女。



卡塔爾外交部發言人安薩里當天早些時候發表聲明說，巴勒斯坦武裝組織釋放的第五批被扣押人員已移交紅十字國際委員會，以色列也將釋放30名被關押的巴勒斯坦人。



以色列《新消息報》28日援引一名政府官員的話說，以色列考慮將與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的短期停火協議延長10天以上。以國家安全部長本-格維爾當天晚些時候回應說，如果以色列與哈馬斯停火，他領導的政黨將退出政府。



以色列和哈馬斯在加沙地帶的停火協議於當地時間24日上午7時正式生效。根據協議，加沙地帶停火4天，巴勒斯坦武裝組織和以色列將停止“所有軍事行動”。卡塔爾外交部27日發表聲明說，哈馬斯與以色列已同意將加沙地帶人道主義停火期限延長兩天。在前4天停火期間，哈馬斯和以色列已分別釋放4批被扣押人員。

