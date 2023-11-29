侯康配成軍後首次專訪　關鍵48小時內幕曝光

國民黨2024候選人侯友宜與副手趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北11月29日電／藍白整合破局後，中國國民黨2024候選人侯友宜找來中廣董事長趙少康擔任副手，兩人一同登記參選成為2024正副候選人組成“侯康配”，讓藍營支持者回流，士氣大振。侯、趙28日到政論節目接受成軍後首次專訪，曝光從藍白破局到正式登記的48小時內幕，也提到兩人的太太都不希望丈夫參選2024。



根據《中時新聞網》報導，侯康配28日接受到趙少康“娘家”政論節目《TVBS戰情室》專訪，對於君悅會談到國民黨獨自登記參選，48小時到底發生甚麼？為甚麼會選擇趙少康作為副手搭檔？



侯友宜說，大家最希望看到政黨輪替，才希望藍白合作，當時他也說過“等到柯文哲最後一刻”，說了就要負責任，所以找副手變成很大的挑戰，“誰願意陪你等到最後一刻？”這個人要以“國家”人民為最先考量、政黨其次、沒有個人，無私無我，要有這種態度；再來，這個人要在最危險、最艱苦的時候，願意站出來情義相挺，臨危受命，這需要“兄弟情”；第三，個性、想法要與他一樣，嫉惡如仇、要顧好兩岸和平。



侯友宜說，就這三個條件要找到人選也不容易，而且是在短短剩下幾個小時，有人願意兩肋插刀，真的很不容易，要特別感謝趙少康。侯也說，趙少康在主持節目時有說過，藍白合要努力到最後一刻、看到貪贓枉法的人會很生氣，主張兩岸和平、不要有戰爭，這跟自己的想法都很貼近。



侯友宜也透露，當時要邀請趙少康當副手時，很擔心會被拒絕，不過是一直有在想趙少康，但不好意思開口，而且當時還在等柯文哲回應，所以不能講出來。到最後關鍵點，才當面去問趙少康說“拍謝，要相挺嗎？”趙少康只回答一句話，“最好還是柯文哲，但為了政黨輪替、為了“國家”，如果柯文哲不願意，就願意站出來。”侯友宜還問說“要不要再想一想？”趙還說“不用想”。



侯友宜坦言，總是要提前做準備，前一天就把資料表給趙少康填寫，如果藍白合成功，這資料就密封，如果真的不合，那就趙少康上陣，挺了！大家有這個默契，所以到最後一刻，國民黨中常會那一天的11點，趙少康還請侯打電話給柯文哲。趙少康笑說，如果當時柯文哲答應，那就換他坐在主持人的位置專訪了。