藍白分手一周　前幕僚：柯文哲陷斷奶症候群

曾幫柯文哲操刀Line官方社群、曾列民眾黨2020不分區“立委”的吳靜怡。（Grace Woo 臉書） 中評社台北11月29日電／藍白合在23日君悅會談後破局，中國國民黨迅速組成2024正副候選人侯友宜、趙少康“侯康配”拚選戰，但台灣民眾黨卻遭嘲笑還停在破局當天。前柯幕僚吳靜怡(Grace Woo)直言，民眾黨主席、2024候選人柯文哲現在還陷入嬰兒斷奶症候群，脾氣不穩定、亂說話，而切斷奶水(指藍白合後金主給柯捐款)的人就是國民黨發言人凌濤，讓柯競辦都陷入11月23日君悅飯店2538號房的時間裂縫，至今都出不來。



根據《中時新聞網》報導，吳靜怡28日在壹電視政論節目《狠狠抖內幕》直言，柯文哲現在還陷入嬰兒斷奶症候群，而嬰兒斷奶症候群包含脾氣莫名其妙不穩定等症狀，用在“媽寶”柯文哲身上就開始亂說話，所以柯文哲上周日才會去教堂，然後27日就開始說有人開價2億美金要他當副手等話，還不知道怎麼控制自己情緒，所以會一直蹲在家裡。



吳靜怡續指，柯文哲陷入“媽寶的嬰兒斷奶症候群”，而斷柯文哲奶的人就是凌濤！凌濤害柯文哲、競選總幹事黃珊珊、柯辦發言人陳智菡整個人和精神，都陷入“2023年11月23日君悅2538套房中”的時間裂縫，至今拔不出來。



吳靜怡說，柯文哲和陳智菡到現在對外發言都是還在講民調，甚至陳智菡28日受訪還在講柯文哲民調第一名，但是那份作出柯文哲支持度第一的民調，其調查期間是在21日，等於說還活在很厚的同溫層、無極限的樂觀裡面。



對於柯文哲受訪時自曝，在藍白合破局後，很多原本答應要捐款的企業都收手。吳靜怡點出，柯文哲這位媽寶本來打算的奶水要從哪裡來，結果被凌濤哥哥斬斷了，所以柯文哲現在走不出去。