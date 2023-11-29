妻曾抽“劉關張”7字上上籤！趙少康笑嘆天意

國民黨2024候選人侯友宜與副手趙少康。（中評社 資料照） 中評社台北11月29日電／中國國民黨2024大選推出侯友宜與趙少康“侯康配”，分進合擊拚選戰，侯康配28日接受政論節目專訪，趙少康提到，太太曾經為藍白合到廟裡抽出上上籤，“劉關張古成相會”，原以為是“侯柯郭”沒想到是“侯趙韓”，有很多人說天意。侯友宜也雙手一攤說，從來沒想過他與趙少康會站在這裡，一起為“國家”努力。



根據《中時新聞網》報導，侯康配28日到政論節目《TVBS戰情室》接受成軍後首次專訪，趙少康說，侯友宜找他做副手備選時，有事先有跟太太透露過，太太很緊張，也希望藍白能談成，到廟裡抽到上上籤，回來還很高興的跟趙少康說“不會有你了，他們會談的很好”。



主持人唸出趙少康太太抽到的上上籤，“劉關張古成相會”，原本以為是指“柯、侯、郭”。趙少康也苦笑說，結果沒想到，這3人不是侯柯郭，而是“侯趙韓”侯友宜、趙少康、韓國瑜。



趙少康也說，太太是第一次到廟裡抽籤，很希望藍白能合，結果沒合，那也沒辦法，“有很多人說天意，我覺得是這樣”。侯友宜也雙手一攤，坦然說“從來沒有想過，我們兩個會站在這裡，一起為‘國家’再度努力”。



趙少康也提到自己與侯友宜可以互補，侯可以跑中南部，但是在新北市侯也與地方里長熟識、建設也很好，不只是說侯跑南部、趙跑北部，而是要分進合擊，韓國瑜也很重要，可以帶著“立委”衝刺，也能幫“總統”“副總統”拉票，“我們三個應該是相當不錯，兄弟同心，其利斷金”。



對於近期國民黨的民調上升，與第三名“柯盈配”拉開距離，“立委”、政黨票也是往上，侯友宜強調，今天是團隊作戰，絕對不是個人，從過去圍捕攻堅談判、帶領新北市政府，都不是一個人就能做好，像棒球隊一樣，有投手、捕手、外野手、打擊手，國民黨為甚麼能在瞬間能把所有力量凝聚起來，只要事情清楚、方向一致，大家就全力以赴。



侯友宜也說，國民黨有提名區域“立委”這麼多人，地方縣市議員這麼多，有15個支持藍營的縣市首長，這個實力不可忽視，不是侯友宜、趙少康一個人，就是政黨實力、Team work，用Team work打仗，未來也是用Team work來執政，這是不變的態度。



侯友宜說，今天民調的反應，是讓大家知道，藍軍全部集結，大家對政黨輪替這個使命，大家要奮力一搏，我們覺得要讓“中華民國”永續存在，讓台灣這塊土地能夠平安，就是大家拚，這也反映在民調上面，絕對不是一個人。



趙少康也補充說，侯的民調不是突然高，而是原來就很高，去年底、今年初時，侯友宜都是百分之40幾對賴清德20%，只是當時很多國政議題沒有身分、沒辦法講，經過三四個月掉下來，現在只是逐步恢復。