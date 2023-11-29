民眾黨將被邊緣化？這2人有機會取代柯文哲

左起，柯文哲、黃珊珊及黃國昌。（中評社 資料照) 中評社台北11月29日電／在野整合破局，不少台灣民眾黨的人批評中國國民黨2024“總統”候選人侯友宜，唸出民眾黨主席柯文哲簡訊一事，藍白雙方為此隔空交火。媒體人黃揚明28日在政論節目中提到，當藍軍覺醒發現柯文哲不可信，柯就只能固守基本盤，但第三勢力目前沒有超過200萬票。這條路走下去會經歷藍綠無情壓力，因為沒有人要跟柯合作，但柯的選票兩邊都想要，所以要把柯邊緣化，長期來看可能恐離執政愈來愈遠。



根據《中時新聞網》報導，黃揚明28日在《大新聞大爆卦》節目指出，之前談藍白合的時候，有人就說，柯文哲還是最大贏家，因為民眾黨會成長。但破局後，黃揚明認為，這跟柯文哲講的那個聯合政府、“內閣制”、他想要實現的點點滴滴，都不可能！就是柯走了一條更艱困的路，民眾黨短期內會成長，可是長期，可能離執政愈來愈遠。也許四年後、2028，柯還有機會選，但是再四年？抱歉柯文哲會老，而民眾黨裡面的黃珊珊、黃國昌，有沒有機會就變成取而代之？取代柯文哲？



黃揚明表示，當原本有大量的藍軍寄望柯推翻民進黨的時候，在君悅會談後他們覺醒了，發現柯文哲這個人不可信的時候，全部縮回，柯就只能固守基本盤。柯文哲的基本盤，必須講，第三勢力在台灣的大選勢力裡面，2000年宋楚瑜有400多萬票，可是那時候大量的是屬於藍軍的盤，因為那是國民黨的盤。真正非藍非綠的第三勢力，要在大選中超過200萬票，目前沒有，never！



黃揚明指出，因為2016、2020年第三勢力都是宋楚瑜，宋楚瑜最高2016年是150幾萬票，大部分人認為是因為換柱，導致藍軍向第三方去。所以柯文哲如果覺得要走一個第三勢力的路，穩定的第三勢力，不是為了贏，那沒有問題，就走下去。可是柯會經歷所謂藍綠無情的壓力，因為沒有人要跟柯合作了，可是柯的選票是兩邊都想要的，所以把柯邊緣化會變成兩邊的選擇，藍綠互相廝殺，就看柯的盤剩多少。



