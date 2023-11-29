全球大減倉　美債跌勢未完

聯儲局委員多番強調必須持續看到通脹降溫，才算擊退高通脹。（大公報） 中評社香港11月29日電／市場對美國債務風險的疑慮有增無減，即使近期加息預期降溫，但美債反彈乏力，長債息仍處於十多年高位，反映全球持續降低美債投資組合倉位。事實上，包括各國央行在內的外國投資者，在過去十年持有美國國債占比累降近五成。美債在全球吸引力不斷下降，每次反彈都是趁高沽售套現的良機。



大公報報導，近期美股、美債出現死貓彈，主要是市場炒作通脹放緩、聯儲局將暫停加息，甚至有可能掉頭減息。不過，美國服務成本持續上升，令通脹難以回落至2%目標水平，因而預期聯儲局不可能完全關上加息大門，美股、美債回升只屬技術性反彈。



經濟持續疲弱 美元資產失寵



需要留意的是，美國加息預期降溫，但美債價格反彈力度實際上比市場估計疲弱，10年與30年期國債息維持在4.6厘與4.4厘水平，依然處於16年高位附近，未見大買盤吸納，美債表現弱勢，相信與下列因素有關：一是美國經濟基本面脆弱，市場對美元資產投資有戒心。在高利率和高通脹夾擊下，美國零售消費不容樂觀，即使零售商加大折扣，但有報告估計今年“黑色星期五”零售銷售衹有2.5%增長，將是5年來最慢增長。若扣除通脹因素，隨時出現負增長，實在令人懷疑第三季美國經濟增長4.9%的數據充斥不少水分。



二是美國利率見頂回落言之尚早。聯儲局看重的美國核心個人消費支出平減指數（PCE），就算預期10月上升3.5%，較9月回落0.2個百分點，但升幅仍是數十年來最高，聯儲局還有繼續加息的需要，遑論掉頭減息了。從2年期美國國債息回落幅度有限、繼續貼近5厘來看，高息環境將長期化，明年大幅減息只是市場一廂情願。其實，聯儲局委員多番強調必須持續看到通脹降溫，才算擊退高通脹。



三是全球對美債風險的憂慮要比利率風險更大，因而持續大舉減持美債倉位。美國財政赤字已倍增至二萬億美元，在高息環境下，繼續要瘋狂發債填補赤字，債務風險之高可以想見。目前美國財政以每月千億美元計的速度增加發售新債，美國國債持續呈現大量供應，焉有不跌之理？



外國持美債占比 十年累減五成



事實上，包括各國央行及私人投資者持有美債占比不斷下降，由十年前的43%降至目前的23%，累減近五成，估計減持大勢還會持續。



值得留意的是，全球去美元化浪潮下，外國投資者對美元資產的戒心愈來愈大，拋售美債的速度正在加速，事實上，目前美國長債息近5厘，似乎仍未能吸引買家入市。今年9月，外國投資者淨沽出約1000億美元美債，持有總額降至7.605萬億美元，可見全球持有美債不斷下滑，美債危機隨時大爆發，對環球經濟與金融穩定構成重大威脅。



美國本周又再加碼發債，分別標售540億美元2年期國債、550億美元5年期國債及390億美元7年期國債，其中2年期國債標售倍數與外國投資者獲配比例均創今年3月以來最低，反映市場對美債需求持續疲弱。當前美國財赤債務失控，持續印鈔發債，猶如埋下一枚超級金融炸彈，終必自毀金融霸權地位。