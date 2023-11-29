港擬下季推國債期貨　合約值50萬人民幣

港交所與北京綠色交易所簽署合作備忘錄，探討在多個領域展開合作。（大公報） 中評社香港11月29日電／港交所（00388）旗下期貨交易所宣布，將推出10年期中國財政部國債期貨合約。若獲監管機構批准及市場準備就緒，預計明年首季開始交易。



大公報報導，期交所同步公布合約細則草案，合約相關債券為境內發行的10年期財政部國債，每份合約金額50萬人民幣，合約月份為最近期的兩個季月（即3月、6月、9月及12月），持倉限額為4萬張，大額未平倉合約為2500張。以現金及人民幣結算，最低波幅為合約金額的0.005%，即25元人民幣。交易時間為日間交易時段，即上午9時至下午4時30分，不設收市後交易時段。



期交所將指定一間數據與計算服務提供者，按照期交所提供的流程及算法，確定債券池，國債籃子，以及計算每張合約對應的國債籃子的每日參考結算價。



證監會日前表示，在香港推出國債期貨，得到內地監管機構的支持，能為境外機構投資者提供重要的風險管理工具，便利進一步參與境內國債市場，從而促進國債市場的健康發展。



京港合作 推動綠色金融



另外，港交所昨日與北京綠色交易所簽署合作備忘錄，探討在多個領域展開合作，包括建立“環境、社會及管治”（ESG）生態系統，推動綠色及可持續金融的發展，並為“一帶一路”綠色發展作出貢獻。



根據合作備忘錄，雙方將共同推動可持續發展，滿足內地對綠色基礎設施日益增長的投資需求，以及實現低碳轉型所產生的投資需求。兩所將進行綠色金融和轉型金融相關的研究，在加強建設ESG標準及資訊披露合作。合作備忘錄簽署儀式於昨日在香港金融大會堂舉行。北京市市長殷勇與財經事務及庫務局局長許正宇等嘉賓見證了此次簽約。