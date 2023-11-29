深度關注丨以好家風涵養好作風

江西省萍鄉市安源區紀委監委注重挖掘本地廉潔文化內涵，以身邊的廉潔家風故事感染、影響黨員幹部。圖為近日，該區紀檢監察幹部和家屬在革命先烈高自立故居（市廉政教育、黨性教育基地）聆聽廉潔家風故事。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月29日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，習近平總書記在同全國婦聯新一屆領導班子成員集體談話時強調：“家庭和睦、家教良好、家風端正，子女才能健康成長，社會才能健康發展。”黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視家庭文明建設，圍繞注重家庭、注重家教、注重家風建設發表了一系列重要論述，強調“不論時代發生多大變化，不論生活格局發生多大變化，我們都要重視家庭建設，注重家庭、注重家教、注重家風”。



黨的二十大報告強調，弘揚中華傳統美德，加強家庭家教家風建設。二十屆中央紀委二次全會在部署今年工作時指出，加強新時代廉潔文化建設，樹立良好家教家風，營造和弘揚崇尚廉潔、抵制腐敗的良好風尚，構建清廉社會生態。



黨員領導幹部的家風不是個人小事、家庭私事，而是作風的重要表現



重視家風建設，是我們黨的優良傳統和作風。黨員領導幹部的家風不是個人小事、家庭私事，而是作風的重要表現，必須注重家庭、注重家教、注重家風。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央把領導幹部家風建設納入作風建設範疇，以黨內法規形式予以制度化。《中國共產黨廉潔自律準則》明確將廉潔齊家列為黨員領導幹部廉潔自律規範的一項重要內容；《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》明確要求領導幹部特別是高級幹部必須注重家庭、家教、家風，教育管理好親屬和身邊工作人員；《中國共產黨紀律處分條例》明確了黨員領導幹部不重視家風建設、對配偶子女失管失教的處分規定。



習近平總書記高度重視家庭家教家風建設，多次在中央紀委全會上對黨員領導幹部的家風建設提出明確要求。這些重要論述，著眼於黨的事業長遠發展，把對領導幹部家風建設的規律性認識提到新的高度，進一步彰顯了習近平新時代中國特色社會主義思想的理論特色、實踐特色、時代特色。



2015年1月13日，習近平總書記在十八屆中央紀委五次全會上強調，必須管好親屬和身邊工作人員，決不允許他們擅權幹政、謀取私利，不得縱容他們影響政策制定和人事安排、干預日常工作運行，不得默許他們利用特殊身份謀取非法利益。



2016年1月12日，習近平總書記在十八屆中央紀委六次全會上強調，每一位領導幹部都要把家風建設擺在重要位置，廉潔修身、廉潔齊家，在管好自己的同時，嚴格要求配偶、子女和身邊工作人員。



2019年1月11日，習近平總書記在十九屆中央紀委三次全會上指出，古語說：“不為愛親危其社稷，故曰社稷戚於親。”意思是不因為自己的親人而危害國家，所以說國家比親人還要親。中央領導同志、中央委員要帶頭反對特權，嚴格家風家教，為全黨作出表率。

