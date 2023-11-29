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身兼雙職濫用職權如何定性
http://www.CRNTT.com
2023-11-29 11:19:27
（來源：中央紀委國家監委網站）
中評社北京11月29日電／據中央紀委國家監委網站報導，2017年12月，周可興與下屬張某某到海口參加公務培訓，周可興僅安排張某某一人參加培訓，自己則與家人外出旅遊，該行為如何定性？周可興兼具鄭州工程技術學院事業編制公職人員和鄭州工院資產公司總經理雙重身份，其利用職務便利，擅自與甲酒店約定減免租金，造成國家利益損失66.6萬餘元，應認定為國有事業單位人員濫用職權罪還是國有公司人員濫用職權罪？我們特邀相關單位工作人員予以解析。
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