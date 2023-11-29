壓實各方責任鏈條　築牢“舌尖安全”防線

11月28日，2023年全國食品安全宣傳周活動在京啟動。在主場活動上，相關食品協（學）會發起“落實企業食品安全主體責任，共助食品產業高質量發展”的行業倡議。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月29日電／據中央紀委國家監委網站報導，11月28日上午，國務院食品安全委員會辦公室聯合中央精神文明建設辦公室、中央網信辦等28部門，在京正式啟動2023年全國食品安全宣傳周活動。今年食品安全宣傳周以“尚儉崇信盡責 同心共護食品安全”為主題，來自有關部委、行業企業、機構組織、新聞媒體等300多名各界代表參加，活動包括權威發布、主題發言、科普宣傳和公開倡議等環節。



我國是人口大國，解決好吃飯問題、保障食品安全，始終是治國理政的頭等大事。黨的二十大將食品安全納入公共安全治理體系進行全面部署，要求強化食品安全監管。圍繞如何保障廣大人民群眾“舌尖上的安全”，與會代表們分享了經驗成效，也提出了意見建議。



“近年來，我國以黨內法規為引領，以食品安全法律法規為主幹，以部門配套規章為重要組成部分，持續加強食品安全制度體系建設。修訂農產品質量安全法、食品安全法及其實施條例，制定部門配套規章80餘部，食品安全國家標準達到1563項。”國務院食安辦主任、市場監管總局局長羅文介紹，在監管執法質效上，各有關部門聚焦人民群眾反映強烈和突破道德底線的食品安全問題，加強種植養殖源頭治理，強化事前事中事後監管，持續開展“鐵拳”“利劍”“昆侖”“國門守護”等專項行動，嚴懲重處違法犯罪行為，食品安全問題發現與處置能力顯著增強。“近年來，主要農產品質量安全監測合格率穩定在97.4%以上，食品安全評價性抽檢合格率穩定在98%以上，人民群眾食品安全滿意度持續提升。”羅文說。

