缺雞蛋？陳駿季：禽流感不影響台灣雞蛋供應

台“農業部”代理部長陳駿季接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月29日電（記者 俞敦平）台灣近日發生兩起禽流感確診案例，引發社會關注。台“農業部”代理部長陳駿季29日在“立院”受訪時表示，“農業部”會嚴密監控島內外的禽流感疫情。他說，目前台灣雞蛋的供需穩定，疫情的影響不大。



台灣近日發生兩起禽流感確診案例。一起是雲林縣古坑鄉的蛋雞場，檢測出H5N1亞型高病原性禽流感，已撲殺1.5萬隻蛋雞；另一起是台南市四草地區，檢測出候鳥排遺中含有禽流感病毒。這是今年入冬後首次出現的禽流感疫情，也是台灣禽流感高峰期的開始。



“農業部”代理部長陳駿季29日在“立法院”受訪時表示，“農業部”會嚴密監控海內外的禽流感疫情，瞭解候鳥的遷徙路徑，並加強禽場的生物安全防範與周邊環境的檢測與消毒。他說，目前台灣雞蛋的供需穩定，疫情的影響不大，但如果疫情持續擴大，可能會對雞蛋生產造成影響，屆時“農業部”會啟動必要的庫存調度，並提供關稅減讓優惠，讓業者自行進口雞蛋，補足台灣的缺口。



陳駿季指出，今年3月間，“農業部”曾經進行過一次雞蛋進口專案，已經建立了相關的進口通路，相信未來貿易商有需要的時候，應有自行進口的能力，政府也會提供關稅減免協助。至於何時啟動雞蛋進口措施，他說，要看當時的台灣生產量與蛋價，不一定要等到雞蛋短缺幾成才啟動，會看整體的供需情況，做滾動的調整。



陳駿季表示，目前台灣的禽流感熱區主要在蛋雞場密集的雲林縣和彰化縣，防檢署已經加強宣導和協助蛋雞場進行生物安全防範，也會針對有雞隻異常死亡進到化置場的情況，進行回溯調查，瞭解真正的死因。他呼籲，禽場業者要嚴格執行防疫措施，避免疫情擴散，保障台灣的雞蛋生產安全。