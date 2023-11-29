富權：勿將剩勇追窮寇，利用白營制綠軍

中評社香港11月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：勿將剩勇追窮寇，利用白營制綠軍。以下為文章內容。



“藍白合”的破局，柯文哲持憑其157點上智商，怎麼想也預料不到侯友宜邀請趙少康作其“副手，徹底打亂了其原先設計好的佈局，一下子讓其又慌又亂，再次拋出未經其大腦思考的話術，為自己“扳回面子”。其一是“AIT”主席羅森伯格託人帶話，什麼奇奇怪怪的招式都有，花好幾個月在布置。其二是好幾個月前有一個人自稱是阿拉斯加參議員的助理，到民眾黨來打好關係，說只要當副手就給他一億、二億美金。這就折射了柯文哲與侯友宜和郭台銘“拆夥”後，手中“無糧”的宭境，因而再次自我膨脹，抬高自己。但柯文哲可能沒有預料到，即使是有著這筆捐款，也是屬於違法的行為，因為已經超過限額，柯文哲將要為自己的“夜過墳場吹口哨”自我壯膽行為負責任。可能是因為有黃珊珊等熟悉法律者提醒柯文哲，後來就不再提起這個話題了。



但柯文哲仍然要“攀車邊”，不顧國民黨主席朱立倫下令，嚴禁民眾黨“總統”參選人柯文哲幫藍營小雞站台，在接受媒體訪問時表示，國民黨“區域立委”無論是贏的還是輸的，都將不會找他“站台”，但有十幾席選情告急，“很明顯需要柯文哲去他才會贏”，全面封殺對國民黨沒有好處，藍白還是要合作，如果完全分裂，民進黨可能會單獨過半。



直到此時，柯文哲仍然是自我膨脹。因而當即遭到國民黨內的“主戰派”拒絕，趙少康就指出，把柯文哲的支持度打到百分之二十以下，國民黨拿到百分之四十五就贏了。趙少康再解釋，不是要把柯打到二成以下，這樣不禮貌，而是說賴清德如果百分之三十五、最多百分之四十，如果國民黨要贏，必須民眾黨支持度在百分之二十以下，其實現在也不用談棄保，就是兄弟登山各自努力，“因為叫選民棄保其實也不容易，就讓人民自己決定。”至於不少民調顯示，“侯康配”在四十歲以下選民支持度仍居於劣勢，趙少康坦言，目前確實是低，但也給他們很大潛力去開發，如果今天年輕人很多支持了，要再開發就很難，所以其他陣營就只會減少，但國民黨只會增加。

