物價回落緩慢　多國央行：幣策未宜鬆

Dave Ramsden（右二）預計，英國要到2025年才能達成通脹回落至2%的目標。（大公報） 中評社香港11月29日電／全球多個先進經濟體都面對通脹率高企，但經濟增速放緩的局面，同時也為央行的工作帶來挑戰。國際結算銀行總裁Agustín Carstens表示，為了控制通脹，中央銀行迅速上調利率，令利率維持於限制性水平；不過，由於貨幣政策的傳導機制並非即時生效，相信仍然需時大約6至9個月，以觀察迄今為止的緊縮措施是否足夠。



大公報報導，英倫銀行副行長Dave Ramsden表示，根據英倫銀行經驗，實施貨幣緊縮政策（QT）對10年期國債孳息率的影響只為10個基點左右，形容影響相當輕微。另方面，他相信有需要維持限制性貨幣政策一段較長時間，才能令通脹回落至2%的目標水平，預計要到2025年才能達成目標，較原來預期推後一年。



中東戰事為通脹重大變數



西班牙銀行行長Pablo Hernandez de Cos亦說，相信2024年和2025年都會維持限制性貨幣政策，中期而言相信足以達至2%通脹目標。但他認為仍存變數，其中一個重大變數是現時的中東戰事會否擴大，並對歐元區經濟構成影響，故此央行必須根據經濟數據的變化而適時調整政策。



澳洲儲備銀行行長Michele Bullock說，當地通脹水平在最近9個月有所改善，由於服務業通脹的回落速度較慢，預期到明年底時通脹水平將為3.5%左右。另方面，在實施限制性貨幣政策之後，澳洲的金融系統仍然維持穩健，在實施過程中，央行也要顧及當地的就業率，確保市民仍有能力償還按揭貸款。



泰國銀行行長Sethaput Suthiwartnarueput表示，泰國的通脹於去年升至接近8%高位之後開始回落，而且回落速度較快，最近已回順到1%至3%的目標範圍。在貨幣政策方面，泰國央行也盡量以循序漸進、小心謹慎的方式處理。