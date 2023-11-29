柯爆2億美金當副手　柯辦：有通聯記錄名片

柯辦發言人戴于文接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲日前爆料，“大選登記前，有人開價2億美元，要求我當副手”，議題餘波盪漾。柯辦連日來放消息，但始終並未點明是誰，柯辦發言人戴于文29日表示，中國國民黨也知道2億美元的事情，這件事可以讓台灣民眾清楚看到藍營的兩面手法，過去的已過去，我們未來要繼續打破藍綠、打破一個詐騙集團、一個強盜集團。



柯文哲爆出有掮客開價2億美元要求他當副手後，引起各界熱烈討論，柯辦發言人陳智菡直指，這個人來自國民黨，會視情況公佈證據。而台媒《鏡新聞》報導，這個人疑似就是一名余姓華僑，透過選哲之友會秘書長鄭榮城牽線，但鄭榮城否認幫忙牽線。



柯辦29日上午10點臨時召開記者會，回應時事議題。



戴于文表示，江湖上確實有很多掮客、騙子，國民黨也非常清楚來源與內容，也知道2億美元的事情，我們都有留下通聯紀錄，有名、有姓、也有名片，來源非常明確。



戴于文說，最主要是這件事已是過去1個月多的事情了，現在已登記完成，未來我們會繼續往前走，提出更多的政策跟未來的目標，爭取更多選民的認可。從這件事就可清楚看出，國民黨各種放消息、各種線人、各種掮客來遊說的兩面手法。



戴于文指出，過去的已經過去，我們未來要繼續往前走，要繼續打破藍綠，兩個集團，一個詐騙集團、一個強盜集團，未來我們要選擇不一樣的第三條路，讓台灣走向不一樣的民主道路。



媒體追問，是不是一位余姓華僑透過鄭榮城牽線？戴于文並未正面否認，僅表達，目前傳言很多了，我們不會特別再去證實。