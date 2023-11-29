私宅租金連升9個月　創四年新高

中評社香港11月29日電／樓市前景未明朗，買家對後市持觀望態度，不少轉買為租。差餉物業估價署的私人住宅租金指數10月份報186.3點，為2020年以來的近4年新高，並連升9個月，創5年來最長升浪。



大公報報導，私人住宅租金指數於2019年8月升至200.1點的歷史高位後，反復回軟至今年1月的173.6點見底，其後展升浪，10月報186.3點，按月升0.32%，連升9個月共漲7.31%，今年升6.15%，與歷史高位只相差約6.9%。



買家轉租 中小單位跑贏



租金指數持續向上，主要受中小型住宅的租金上升所帶動，其中實用面積小於431方呎的A類單位指數報207.8點，創近4年新高，今年首10個月累升6.78%；實用面積432至752方呎的B類單位指數報184.3點，首10個月升約6.47%，兩類單位的升幅均跑贏大市。另外，特區政府搶人才，有助大單位的租賃市場，實用面積1076至1721方呎的D類單位指數報152.5點，首10個月累升約6.2%，略優於大市。



中原地產亞太區副住宅兼住宅部總裁陳永傑指出，搶人才措施吸引大量海外人才，推升了本港住屋需求，加上部分買家觀望後市轉買為租，支持租金上升，並跑贏樓價。