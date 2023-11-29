服務嵌入社區更要嵌入人心

（來源：新華社） 中評社北京11月29日電／據南方日報報導，城市社區服務再獲政策加持。近日，國家發改委《城市社區嵌入式服務設施建設工程實施方案》提出，將選擇50個左右城市開展社區嵌入式服務設施建設先行試點。



正如最早提出“完整社區”的吳良鏞院士所言，社區不僅是單純的居住空間，它既包括硬件又包括軟件，內涵非常豐富。城市社區嵌入式服務設施，可以說是“軟硬兼施”：以社區為單位，通過新建或改造的方式，在社區公共空間嵌入功能性設施和適配性服務，包括養老托育、社區助餐、家政便民、健康服務、體育健身、文化休閑、兒童游憩等一種或多種。簡單理解就是，缺什麼補什麼，在小系統中服務大民生。



“嵌入式服務”的概念聽起來很新穎，但事實上各地已有不少探索。上海靜安區江寧路街道引進第三方機構運營“寶寶屋”，守護“最柔軟的群體”，深圳光明區新區試點社區全齡服務，成立全國首個“養老托育”共建中心，都曾引發不少關注。在這一實踐基礎上出台《實施方案》，意味著更高層面的認可和引導：一方面是縱向深入，在有限空間內進一步對服務設施擴容提質；另一方面是橫向鋪開，《實施方案》中給出了明確的時間表，即到2027年，在局部試點、總結經驗的基礎上，再整體謀劃、有序推廣。



社區是連接社會、政府與家庭的重要橋梁，也是發揮就近服務優勢的關鍵載體。要實現資源和功能的嵌入，同樣離不開多元運作方式的嵌入——實踐證明，讓專業的人做專業的事，既惠民生又促就業，可謂一舉多得。最大程度撬動其積極性，避免“建設轟轟烈烈，服務冷冷清清”，離不開政策的精準“澆灌”。《實施方案》提出，積極培育社區綜合服務和專項服務運營主體，通過市場化擇優、委托經營等方式，向服務運營主體提供低成本設施建設場地空間，體現出“扶上馬送一程”的政策善意；在配套保障方面，加快社區周邊閑置廠房、倉庫、集體房屋、商業設施等社會存量資源出租轉讓，用好城市的“金角銀邊”，有利於騰挪和盤活資源，倒逼國土空間規劃的“綉花功夫”。



當然，各個社區的情況不盡相同，如何“嵌入”沒有標準答案。值得一提的是，除了強調要因地制宜、分類施策，《實施方案》還提出尊重基層首創精神，鼓勵各地先行先試、改革探索。同時，嵌入式服務設施建設涉及多個領域和環節，和城鎮老舊小區改造、完整社區試點、一刻鐘便民生活圈等建設工作，也存在內在契合性。對此，相關部門建立高效銜接的工作機制至關重要。



人始終是社區建設的尺度。正如通信領域上的“嵌入式”一樣，人與人、人與空間，也須建立起有溫度的連接。期待隨著社區服務的精準化和精細化，“附近”不僅沒有消失，而且深嵌於你我的生活。