樓價指數連跌6個月　高位累瀉兩成

私人住宅售價指數最新報321.4點，按月急跌2.16%。（大公報） 中評社香港11月29日電／本港經濟環境疫後未見全面好轉，加上銀行持續加息的巨大壓力下，本港樓市一浪低於一浪。差餉物業估價署的私人住宅售價指數10月最新報321.4點，連跌6個月，累積下滑超過9%，倒退逾6年半至2017年初水平，較歷史高位下滑近兩成。業界預計跌浪還要持續半年以上，最快明年下半年才可喘穩。



大公報報導，私人住宅售價指數自2021年9月達到歷史高位398.1點後掉頭回落，今年初疫後復常的消息，只是為樓市略為衝喜，之後無以為繼，連瀉6個月，至10月份的321.4點，按月急跌2.16%，今年首10個月累積調整近4%之餘，從歷史高位更插水19.27%。



431呎以下細單位跌幅最急



樓價持續下挫，主要是小型以至納米樓單位被拋售所致。實用面積小於431方呎的A類小型單位，10月份指數報346.4點，6個月累跌10.7%；今年首10個月則回調6.1%；較歷史高位更急瀉近22%，是五類單位中最傷。其次是實用面積432至753方呎的B類中小型單位，其較歷史高位也下跌18.7%。



萊坊董事及大中華區研究及咨詢部主管王兆麒表示，特區政府上月雖已減辣，但銀行息口高企、購買力不足，以及新盤囤積大量貨尾等因素，令樓價繼續向下，市場對前景欠缺信心，住宅樓價至明年上半年仍有機會繼續調整，他預計今年全年樓價下滑約5%至6%，明年上半年仍有機會再下跌3%至5%。



負資產宗數恐攀升 利淡信心



利嘉閣研究部主管陳海潮認為，樓價較歷史高位累挫近22%，意味即當年若以八成按揭入市的業主，也將墮入負資產行列，特區政府如不盡快檢討及再修訂撤辣方案，恐防樓價續跌帶來更多負資產個案。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，目前息口高企，經濟﻿復甦步伐又不似預期，發展商以低市價推盤，二手交投又以笋盤或減價盤為主，因此樓價未見止跌回穩，走勢持續回落。他建議特區政府應全面撤銷辣招，穩定樓市以助經濟﻿復甦。因地產業始終是本港重要經濟支柱之一，若樓市樓價持續下挫，負資產數目勢將進一步攀升，打擊市民信心。而在“負財富效應”下，市民會減少消費意欲，影響正在﻿復甦的零售消費市場，阻礙香港經濟復常。