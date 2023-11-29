香港學生熱烈歡迎航天團　王亞平勉勵

特區政府政務司司長陳國基、中央政府駐港聯絡辦副主任盧新寧、外交部駐港公署署理特派員李永勝等人昨在機場迎接代表團。（來源：大公報） 中評社香港11月29日電／據大公報報導，中國載人航天工程代表團昨日訪港，大批小學生在機場熱烈迎接，場面非常熱鬧。



神舟十三號乘組航天員王亞平寄語廣大學生努力追夢，她表示：“夢想就像宇宙中的星辰，看似遙不可及，但只要你努力就一定能夠觸摸得到。” 國家長期以來高度重視和關心支持港澳科技的發展，此前載人航天工程的飛行任務中，香港及澳門曾多次參與祖國載人航天事業建設。中國載人航天工程辦公室代表團團長、中國載人航天工程辦公室副主任林西強昨日表示，國家重大航天項目中的港澳元素、港澳貢獻越來越大。他透露在第四批預備航天員選拔中，多位港澳候選人已進入載荷專家最後選拔環節。



神舟十四號乘組指令長陳冬表示，港澳候選人在維護港澳地區的科學載荷方面有優勢，並認為本次選拔可激發港澳青年熱愛科學氛圍，帶動港澳地區科學發展。航天員王亞平亦分享個人感受和經歷，並寄語學生努力逐夢。



林西強表示，隨著載人航天工程不斷發展，可以明顯地感覺到，港澳地區的參與航天工程發展範圍越來越廣，程度越來越深，國家重大航天項目中的港澳元素、港澳貢獻也越來越大。譬如港澳各界積極參與第四批預備航天員載荷專家選拔，以及載人月球車研製等活動，並取得不錯成績。



林西強續指，於去年啟動的第四批預備航天員選拔，已於今年8月完成復選工作，逾20位候選人進入最後定選階段。林西強說，希望看到港澳地區的航天員進駐祖國的空間站，港澳科教界設計的運用載荷，能在祖國的空間站開展實驗；也期待港澳進一步發揮“一國兩制”制度優勢，用港澳所長為國家航天建設貢獻更大的力量。