手繪侯康配看板完工　趙少康現場驗收笑翻

侯友宜副手趙少康接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月29日電（記者 楊騰凱）中國國民黨新北市“立委”候選人葉元之日前在新北市板橋掛出競選看板，搶先將中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲放在一起，形塑藍白合意象。不料藍白合最後破局，只好把柯文哲照片塗掉，請畫師改畫成侯友宜副手趙少康。由於畫風獨到，意外讓看板成為板橋熱門景點。



趙少康今日親自到場現場驗收繪畫成果，自己看了都笑了出來。媒體追問是否滿意，趙少康僅說還好，不完全像，但廣告效果不錯，名字也在旁邊，看了知道是我。



葉元之最初在新北市縣民大道上掛出侯友宜、柯文哲與他的照片，形塑藍白合大團結的意象，後因整合破局，國民黨改提趙少康當副手，讓葉元之必須緊急處理看板上的柯文哲照片，為避免看板拆除重掛增高成本，葉元之直接請繪師把柯文哲的照片塗掉，改畫成趙少康。



葉元之說，當初我以為藍白會合，為了搶快，才掛了侯友宜與柯文哲的看板。趙少康說，當初我也以為會合。葉元之接著說，那因為這個看板租金比較貴，到明年1月投票日租金要新台幣六位數，後來藍白沒合，這塊看板必須處理，但得知副手是趙少康，我們也非常高興，進而採取比較有溫度的方式，請來專門畫電影海報的畫師，照著趙少康的照片畫，可是因為畫師是上吊車高空作業比較困難，畫師只能盡量繪製。



葉元之表示，現在很多人說畫得很像，也有人說畫出來像台灣資深媒體人馬西屏，還有人說很像柯文哲妹妹柯美蘭，甚至有人說像國民黨前台南市議員謝龍介，但是我覺得很帥，還是很像趙少康。葉元之講完自己都笑了。一旁的趙少康也附和說對啦。



趙少康說，因為畫師是高空作畫，這不容易，一般是平面作畫，最後再掛起來，而且他是把原本的柯文哲塗掉再畫，畫師壓力應該很大，不過名字在上面，看了也知道是我。趙少康邊看著看板邊說話，自己都笑了出來。



一旁媒體追問趙少康滿意嗎？趙少康只說了還好，不完全像，我原本看草圖覺得有點像作家白先勇，你這個廣告效果不錯，可以啦，廣告效果到了。



葉元之接著向趙少康說，這個看板已經成為板橋地標了，在谷歌地圖上也有自己的定位。