樓價回調　上車盤選擇多

中評社香港11月29日電／據祥益地產總裁汪敦敬分析說，筆者撰寫本文站在評論員的角度，而非地產代理的身份，所以引用的數據都是根據傳媒資料。根據報章報導，YOHO West以震撼價發售，有關發展商是以質素優良見稱的，配合吸引價格成為市場焦點。當然，項目現在未發售，我們很難評估當中的變化，但是用樓市評論員的角度，可以說有關的樓盤及發售價格是有條件在市場尋底的。如果市場有了新的指標，讓部分購買力在市場暢順運作，樓價有望探底後逐步回升。



大公報報導，對於上車人士來說現在是一個美好時刻，筆者剛看到本公司數據分析部主管林佳武的報告，反映當下樓價已適合年輕人上車。以統計處數字作根據，最新25至34歲年輕全職雇員的每月工資中位數是2.1萬元，即兩位年輕人入息是4.2萬元。基本上，兩人合力入市買450萬元或以下物業沒有難度。



我們不妨看看年輕人今日的選擇，尤其是在新界西的上車天堂。350萬元以上至400萬元的樓價板塊在屯門及天水圍仍有約200個二手樓盤可供選擇，假設承造九成按揭，一成首期在40萬元或以內，即平均每人需付約20萬元首期，年輕人可以買到屬於未來屯門南延線鐵路物業的兆禧苑，也可選擇自由價居屋例如兆康苑和景峰花園等，以及一些重點私樓例如屯門市廣場細單位。



年輕人宜及早策劃置業



在400萬元以上至450萬元的樓價板塊在屯門及天水圍仍有約250個二手樓盤可供選擇，仍是年輕人可輕鬆上車之選。我們何必再花時間幫年輕人找借口去證明他們沒有能力上車？我們應該引導他們好好去籌備，策劃置業及做好事業，踢走“怨、Hea、呻”的香港社會負面文化。



截稿當日，差餉物業估價署公布最新的私樓指數，其中租賃指數是連升九個月累計7.3%，作為租客的年輕人應想清楚“樓價平了而租金貴了”的處境，從而好好去掌握機會。



事實上，“減辣”後的樓市和復常之後的香港經濟一樣，也是逐步﻿復甦的。