綠民代棄養母女　藍再爆綠委何欣純護渣男

國民黨29日召開“綠民代棄養母女案 踢爆重量級女民代知情卻護航！”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨日前揭露民進黨賴清德重要輔選幹部、民進黨台中市議員蔡耀頡始亂終棄、棄養母女，今天再度召開記者會加碼爆料，更公布一份錄音檔，明確顯示民進黨“立委”何欣純，不僅是對當事人Ｃ女摸頭，更清楚表達無法處理，甚至說“公私領域啦！他（蔡耀頡）能不能當議員，讓民眾來選擇”等語，加上事件爆發後仍找蔡耀頡來站台。



國民黨痛批，民進黨根本就是全黨包庇、護短，民進黨放任渣男不斷傷害女生，這樣的政黨與民代，一票都不能投給他們。



國民黨今天召開“綠民代棄養母女案 踢爆重量級女民代知情卻護航！”記者會，包括台北市議員、侯友宜競選總部發言人柳采葳、國民黨發言人楊智伃等人出席。



楊智伃表示，蔡耀頡遭踢爆始亂終棄、棄養母女，而蔡現擔任民進黨“立委”候選人江肇國、何欣純及大選候選人賴清德的重要輔選幹部。她指出，當事人Ｃ女曾找何欣純卻得到社會自有公評的敷衍回應。



根據公布錄音檔內容，當事人Ｃ女泣訴說，他(蔡耀頡)的行為很不ok時，何欣純打斷說，他ok不ok？能不能當議員？要切割來看。他是公私領域啦！他能不能當議員？當議員對不對？好不好？社會自有公評，讓民眾來選擇。



楊智伃指出，何欣純表達的意思就是蔡耀頡能不能當議員跟私德沒有關係，是兩碼子事。當事人Ｃ女找何欣純陳情，竟然得到這樣的回應。



楊智伃進一步表示，從事件發生的時序來看，何欣純早在9月9日就接獲陳情，10月3日第一次開庭，甚至11月24日平面媒體爆料出來後，11月26日還是讓蔡耀頡一起上台、持續輔選，令人質疑何欣純缺乏同理心之外，是否認同蔡始亂終棄嗎？楊批，何欣純說的幸福“純在”是存在別人的不幸福之上嗎？



柳采葳則指出，事件曝發之後，何欣純仍堅持找蔡耀頡站台，代表道德問題、有沒有做壞事，在何的眼里根本不重要，何要的只是選票而已。她呼籲女生不能投給何欣純，因為遇到渣男時，何欣純會認同渣男行為。男生也不能投給何欣純，當你們的妹妹、女兒被傷害時，何欣純會幫助這些加害者。這就是民進黨的價值觀，允許始亂終棄、允許渣男行徑、允許傷害人的渣男不斷的傷害女生。