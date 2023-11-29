侯近日猛打電話給郭　柯辦：柯郭友誼不會變

柯辦發言人戴于文接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨2024候選人侯友宜日前表達“這幾天一直打給鴻海創辦人郭台銘聯繫”，欲與台灣民眾黨2024候選人柯文哲競爭郭的支持。柯辦發言人戴于文29日酸說，既然侯過去不珍惜郭，現在才來珍惜，是不是太晚了一點？柯、郭2人常見面、常通話也不是新聞，今早柯辦與郭辦幕僚也還有聯繫。



媒體追問，柯文哲與郭台銘有敲定明確的合作模式了嗎？戴于文說，目前還未有具體的合作方向，但柯、郭2人的友誼不會因此改變。



至於柯文哲副手、民眾黨“立委”吳欣盈的美國籍爭議，戴于文指出，吳已擔任了“立委”，“立委”也不能有雙重國籍，相關放棄美國籍的證據一定具備，會否公布尊重吳，此次登記參選在“中選會”也簽切結書調查，這是絕對沒問題的。



國民黨2024正副候選人侯友宜、趙少康28日接受電視台專訪，並談到在藍白合破局後，侯友宜這幾天天天打給郭台銘，期待同心協力、攜手合作為“中華民國”。



柯辦29日上午10點臨時召開記者會，回應時事議題。



戴于文表示，柯文哲跟郭台銘之間本來就好朋友，他們常見面、常通話，也不是什麼新聞，也不止柯、郭兩人，柯辦與郭辦的幕僚之間也經常聯繫，今天早上都還有在聯繫，這種好朋友之間的聯絡，應該不用特別拿出來媒體專訪大講特講。



戴于文說，不過，反過來講，郭台銘確實對台灣發展是很重要的一個民主的資產，既然侯友宜過去不珍惜，現在才來珍惜，是不是太晚了一點？



媒體也問及，柯文哲、侯友宜28日晚間出席台灣工商企業聯合會30周年慶聯誼晚會，而柯文哲副手吳欣盈的舅舅工商聯理事長、太子汽車董事長許顯榮卻只幫侯喊“凍蒜”。戴于文認為，許顯榮也是政通人和、處事圓融，在候選人面前喊“凍蒜”算這個應該算很正常的，難道要說“落選”嗎？這也是人之常情，柯文哲是平常心看待。