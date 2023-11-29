民進黨介紹社福不分區　宣示做孩子導護義工

民進黨舉行“照顧這一代、守護下一代”記者會，介紹不分區“立委”候選人。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月29日電（記者 黃筱筠）民進黨發言人張志豪今天偕同不分區“立委”候選人林月琴、王正旭、陳俊翰、孫一信召開記者會，並公布候選人推薦影片，共同宣示要做孩子永遠的導護義工，讓台灣下一代獲得更堅強的支持。



民進黨今天舉行“照顧這一代、守護下一代”記者會，繼續讓不分區“立委”名單發言。



面對中國國民黨不分區第一名是前高雄市長韓國瑜，台灣民眾黨不分區第一名是前台北市副市長黃珊珊，是否政治意味濃厚。



民進黨不分區“立委”第一名是靖娟基金會執行長林月琴，她表示，韓國瑜、黃珊珊有很高關注度，但是民進黨不分區都是各專業的領域，民進黨願意讓社福弱勢團體代表排入不分區第一名，顯示不是政治考量，如果是政治考量就不會排在第一名。



張志豪也說，民眾黨、國民黨不分區都是強調政治、噴政治口水，我們社福弱勢代表都是位居第一名，希望順利進入“國會”。



張志豪指出，王正旭醫師來自農村小孩，懸壺濟世，為落實“健康台灣”政策而努力，更守護下一代的醫療健康；陳俊翰律師，也是會計師，努力突破限制，為身障者發聲守護下一代的自信價值；林月琴執行長為兒少權益與交通安全的保護而努力，未來將為每一個弱勢家庭與整體社福界發聲，守護下一代平安長大；孫一信秘書長深耕社會福利，讓人民能過得更幸福而守護，此民進黨不分區的陣容中，我們向社會許諾，為“照顧這一代”，我們推出王正旭、陳俊翰來努力，為“守護下一代”，我們透過林月琴、孫一信來呵護。



王正旭指出，目前癌症影響台灣的現況與健保困境。他說過去40年來，癌症是為十大死亡原因第一名，同時也是25歲到65歲這個主要勞動年齡層的第一殺手，嚴重侵蝕台灣勞動生產力，造成的勞動力產值流失每月可達百億，對社會和家庭造成極大衝擊。他21年前與醫護界同仁和社會熱心公益人士成立了癌症希望基金會，希望藉由集結社會的力量，協助政府降低癌症死亡率及幫助癌友順利康復。



王正旭表示，若進入“國會”要加強監督主管機關對於癌症防治執行，包括有實證的篩檢以期早期診斷與治療，提高治癒率並減少後段醫療支出；同時也會持續推動成立“百億癌症新藥基金”爭取公務預算等穩定財源，以提升新藥治療可近性，並避免影響健保總額點值；以及推動先進醫療，包括：智慧醫療、精準醫療與再生醫療等法案，透過跨領域新科技幫助癌症醫療。透過以上努力，希望在2030年時，達到台灣癌症的死亡率能減少三分之一。他強調，我們把這一代照顧好，才更有能力照顧下一代。