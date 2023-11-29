國台辦11月29日新聞發布會全文

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）國台辦11月29日上午舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華主持例行發布會並回答記者提問，期間回應了中美元首會晤有關台灣問題的表態、地區領導人選舉、美國涉台錯誤行徑及其他島內熱點等一系列問題。以下為發布會全文：



中央廣播電視總台國廣記者：11月15日，中美元首在美國舊金山舉行會晤。島內輿論對會晤中有關台灣問題的表態高度關注，呼籲把握中美元首會晤帶來的兩岸和平轉機。對此有何評論？



陳斌華：台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。在中美元首舊金山會晤中，習近平主席向美方深入闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場，強調美方應該將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。美國總統拜登重申中美元首巴厘島會晤中美方所作承諾，明確表示不支持“台獨”。



“台獨”與台海和平水火不容，是亞太地區局勢穩定的亂源。想要兩岸關係重回和平發展正確軌道，想要台海和平穩定得到切實保障，就必須回到體現一個中國原則的“九二共識”上來。



新華社記者：賴清德日前稱，2024年台灣地區領導人選舉決定“台灣會走向依賴中國的回頭路，還是與世界各國站在一起”，希望民眾團結支持他。對此有何評論？



陳斌華：賴清德的這番話就是其“台獨”本色的體現。頑固堅持“台獨”立場，製造兩岸對立對抗，勾連外部勢力謀“獨”挑釁，只會導致台海形勢緊張動蕩，威脅廣大台灣同胞安全福祉，是走不通的邪路、絕路。堅持“九二共識”、反對“台獨”，兩岸關係就能重回和平發展的正確軌道，台灣同胞才能過上安居樂業的日子，這才是通往美好未來的康莊大道。



中國日報記者：賴清德日前正式宣布蕭美琴出任其副手。島內輿論稱，賴蕭凑成“雙獨組合”只會將台灣推向災難深淵。對此有何評論？



陳斌華：我看到許多網友評論說，“雙獨組合”就是“雙毒組合”，這個“毒”是“毒藥”的“毒”，是“毒害”的“毒”。“台獨”意味著戰爭，民進黨推出這樣一組危險的“獨獨配”，只會毒害島內同胞利益福祉，毒害台海和平穩定，毒害台灣前途命運。