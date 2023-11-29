藍白基層和樂　挺柯網紅吳達偉現身挺葉元之

藍營新北市選將葉元之與民眾黨籍網紅“Z9”吳達偉（右）受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月29日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024“立委”候選人葉元之在板橋街頭掛出看板，原有國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲照片，最後藍白合破局，葉緊急把柯塗掉改畫上侯副手趙少康，今請趙少康本人到場驗收。民眾黨籍網路紅人“Z9”吳達偉也到場挺葉元之，兩人有說有笑，可以感受到藍白基層彼此關係是一團和氣。



葉元之現為國民黨新北市第七選區（板橋東區）“立委”候選人，對手為民進黨羅致政。



吳達偉為網路紅人，網友稱其為“Z9”，曾任民眾黨前“立委”高虹安辦公室主任，2020年吳達偉代表民眾黨籍參選板橋東區“立法委員”，2022年參選新北市板橋區議員，均未當選。



吳達偉妻子邱兆梅現為新北市青年局長。



葉元之最初在新北市縣民大道上掛出侯友宜、柯文哲與他的照片，形塑藍白合大團結的意象，後因整合破局，國民黨改提趙少康當副手，讓葉元之必須緊急處理看板上的柯文哲照片，為避免看板拆除重掛增高成本，葉元之直接請繪師把柯文哲的照片塗掉，改畫成趙少康。



葉元之今天帶趙少康來現場驗收繪畫成果，吳達偉也到場挺葉元之，兩人有說有笑，不過趙少康因為趕行程先離場，吳達偉沒有與趙少康互動。



吳達偉表示，因為這次民眾黨在板橋沒有推出“立委”候選人，所以我情感上支持葉元之。



看到柯文哲被塗掉是不是有點難過？



吳達偉說，當然有點難過啊，想說柯文哲都放上去了何必塗掉，民眾黨在板橋基本上沒什麼看板。



葉元之此時插嘴說，那你教我怎麼處理。吳達偉說，你就放著，不要塗掉，這對民眾黨來說就是多賺的。葉元之說，看板旁邊還有一小塊空位，不然你租下來好了。說完兩人笑成一團。



吳達偉說，民眾黨與柯文哲在板橋看板比較少，葉元之幫忙多宣傳是好事。葉元之接著也拜託吳達偉多多幫忙，一起推動新文化新政治。