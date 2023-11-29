游智彬出示施壓花酒案錄音檔　張志豪：提告

張志豪在律師許渝澤（右）陪同下回應游智彬指控。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月29日電（記者 黃筱筠）新黨“立委”候選人游智彬日前影射民進黨新聞部主任、發言人張志豪曾上酒店又摟妹，張否認後提告；游今天再度前往民進黨中央黨部，指控“行政院”前政務顧問游景明曾拜託某前“立委”，要求“先饒過他，然後把這事一下緩和”，呼籲民進黨主席賴清德與張志豪出來面對。



張志豪在游記者會結束後，馬上由大選律師團律師許渝澤召開記者會回應。張志豪表示，不知道游智彬智控內容在說什麼，“不知所云荒謬至極”。他也嗆游，大家法院見！



游智彬今天上午舉行“游智彬公布張志豪封口錄音檔”記者會，指游景明曾拜託某位人在中國大陸的前“立委”，在2023年11月13日晚間10點致電說，“我是建議你，這次就看看你狀況斟酌一下”、“先饒過他，然後把這事一下緩和”、“民進黨真的這個一窩一屋色狼喔”等語試圖封口。隨後，游便搭宣傳車繞行民進黨中央黨部和賴清德競選總部周邊，質問“賴清德的金主”要封口是賴指使的嗎？



張志豪隨後召開記者會批評，具有紅統背景的游姓候選人，一再用荒誕不實的資訊，對他施以抹黑、抹黃，雖然政黨競爭難免，不過，如果像游某持續以虛假內容進行惡意政治操作、炒作，已嚴重傷害民主的基本價值，因此，他再次委任律師，將就游智彬相關言行，進行完整蒐證後，再度提告以正視聽，“大家法院見！”



張志豪嘲諷說，奉勸游智彬，與其如此政治操作，繼續進行選舉行為，建議游也要用同樣荒謬的標準，去問柯文哲“誰用兩億美金要買通柯文哲？”



對於錄音檔內容，張志豪更說，“不知所云荒謬至極”、“完全不知道他在說什麼”、“莫名其妙”，游應用同樣力道去質疑柯文哲。