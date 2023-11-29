民進黨賴蕭配聲量輸慘　大數據析同溫層自嗨

TPOC台灣議題研究中心透過大數據分析指出，賴蕭配網路聲量最低。(圖:TPOC台灣議題研究中心提供) 中評社台北11月29日電／2024大選三組正副候選人搭配已於24日正式底定，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年11月10日至11月27日的網路輿情數據資料，分析賴蕭配、侯康配、柯吳配的網路聲量走勢。結果發現，賴蕭配在20日賴清德宣布副手為駐美代表蕭美琴當天，聲量飆增至4.5萬多則，但邊際效用遞減快速，幾乎衹有一日行情，一周內就“消風”至2.7萬則左右，不如其他兩組參選人。



2024大選三組正、副侯選人分別為，中國國民黨侯友宜與趙少康、民進黨賴清德與蕭美琴及台灣民眾黨柯文哲與吳欣盈。



TPOC台灣議題研究中心指出，賴蕭配自20日以來，每日平均聲量衹有3.3萬則。而侯友宜直到24日候選人登記最後一天，宣布由中廣董事長趙少康擔任副手，“侯康配”單日聲量暴漲飆破13.1萬多則，隨後兩天也分別有9萬多、6萬多則聲量，以平均每日8.6萬則聲量遠超賴蕭配。



TPOC表示，柯文哲方面，24日宣布由現任不分區“立委”吳欣盈擔任副手當天，“柯吳配”單日聲量超過14萬則，略高於侯陣營，隨後兩天也維持8萬多則聲量，自24日以來柯吳配平均聲量為每日9.7萬則，是三組人選之冠。整體而言，侯友宜在宣布趙少康為副手後，聲量漲幅高達259%，而最早宣布副手為蕭美琴的賴清德，聲量漲幅衹有90%，聲量表現相形失色。



TPOC指出，賴蕭配聲量慘遭狠甩，原因何在？進一步分析綠營臉書同溫層社群近期正在操作哪些議題，網路調查結果揭露，綠營支持者響應賴清德號召，呼籲“選對的人，走對的路”聲量佔比最高，高達15%；其次則是蕭美琴重回“立法院”，民進黨“立委”們紛紛合影發文“歡迎蕭美琴回娘家”，聲量佔比14%；第三名是批評國民黨、民眾黨副手趙少康、吳欣盈的相關討論，佔比11%；同樣佔比11%的還有，跟風網紅“Cheap”掀起的台南牛肉湯之亂，聲援台南牛肉湯的相關文章。