國台辦：民進黨阻媽祖金身赴台既無理又無禮

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）國台辦11月29日上午舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華答記者問時表示，民進黨當局執意阻擋媽祖、關帝金身赴台，既無理又無禮，在台灣很不得人心。這件事也再次表明，衹有兩岸關係重回和平發展的正確軌道，去除兩岸交流的人為阻礙，兩岸同胞才能真正實現自由、順暢、正常的交流往來。



有記者提問，據瞭解，台灣有關團體、宮廟邀請福建湄洲媽祖祖廟媽祖金身和漳州東山關帝廟關帝金身入島巡安的申請未獲台當局批准，請問發言人對此有何評論？



陳斌華表示，台灣的相關民間社團邀請福建湄洲媽祖祖廟和東山關帝廟恭送媽祖金身和關帝金身赴台灣巡安賜福，遭到民進黨當局百般刁難、粗暴阻擋，激起了台灣廣大信眾的強烈不滿。迎請媽祖、關帝金身赴台巡安，是台灣廣大宮廟和民眾的熱切期盼。民進黨當局居然三番五次要求台灣民間邀請方說明媽祖金身赴台的所謂“必要性、急迫性和不可替代性”，對台灣民間迎請關帝金身赴台的要求甚至置之不理，完全無視廣大台灣民眾的心願，對媽祖、關帝也沒有起碼的尊重。我們要問，在近期已有若干大陸人員赴台交流的情況下，民進黨當局為什麼要執意阻擋媽祖、關帝金身赴台？為什麼江蘇昆山的慧聚天後宮媽祖可以入島，民進黨當局卻偏要惡意阻擋湄洲祖廟的媽祖金身赴台？有句閩南俗語說得好，“人在做，天在看”。民進黨當局如此肆意妄為，既無理又無禮，在台灣很不得人心。這件事也再次表明，衹有兩岸關係重回和平發展的正確軌道，去除兩岸交流的人為阻礙，兩岸同胞才能真正實現自由、順暢、正常的交流往來。

