國台辦：“台獨”是亞太地區局勢穩定的亂源

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）國台辦11月29日上午舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華答記者問時表示，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。“台獨”與台海和平水火不容，是亞太地區局勢穩定的亂源。想要兩岸關係重回和平發展正確軌道，想要台海和平穩定得到切實保障，就必須回到體現一個中國原則的“九二共識”上來。



有記者提問，11月15日，中美元首在美國舊金山舉行會晤。島內輿論對會晤中有關台灣問題的表態高度關注，呼籲把握中美元首會晤帶來的兩岸和平轉機。對此有何評論？？



陳斌華表示，台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題。在中美元首舊金山會晤中，習近平主席向美方深入闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場，強調美方應該將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。美國總統拜登重申中美元首巴厘島會晤中美方所作承諾，明確表示不支持“台獨”。



“台獨”與台海和平水火不容，是亞太地區局勢穩定的亂源。想要兩岸關係重回和平發展正確軌道，想要台海和平穩定得到切實保障，就必須回到體現一個中國原則的“九二共識”上來。

