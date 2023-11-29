國台辦：樂見並支持兩岸同胞加強正常交流

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（記者 海涵）國台辦11月29日上午舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華答記者問時表示，11月以來，兩岸文化交流持續熱絡，我們熱誠歡迎台灣同胞多來大陸走走、看看，樂見並支持兩岸同胞加強正常交流往來，厚植共同利益，促進心靈契合。



有記者提問，請發言人介紹一下近期各地兩岸文化交流活動。



陳斌華說，11月以來，兩岸文化交流持續熱絡，我介紹兩個近期在福建舉辦的活動。



11月16日到18日，第十五屆海峽兩岸茶葉博覽會在福建南平武夷山市舉辦。以“‘三茶’統籌、融合發展”為主題，由中國茶葉流通協會、海峽兩岸茶葉交流協會，台灣農會、台灣區制茶工業同業公會等兩岸團體共同主辦，展會面積4.5萬平方米，展位1900個，其中台灣館展位150個，來自兩岸的1.43萬名參展商和採購商參會。展會期間累計進館26萬餘人次，交易總額84.36億元。本屆茶博會期間還舉辦了2023兩岸婚姻家庭茶文化研習營、閩台茶源考察等交流活動，兩岸相關協會簽訂《關於加強閩台茶葉交流合作框架協議》，這些活動和成果有力推動兩岸茶商茶人交流合作，促進兩岸茶文化、茶產業、茶科技融合發展。



11月23日到27日，“情牽廈金”兩岸青年學子文化研習營暨首屆廈門大學—金門大學棒球邀請賽在廈門大學舉行。5天時間裡，兩岸50名學子齊聚一堂，舉行了兩場棒球邀請賽，深度體驗中華傳統運動龍舟、射箭的魅力，相約參觀廈門經濟特區紀念館、閩南紅磚古聚落和金門縣政府舊址，深入瞭解廈門經濟特區發展歷程和取得的成就，感受兩岸在歷史上的連接。兩岸學子在活動中交流、交往、交心、交融，建立了深厚的友誼。



兩岸一家親，越走越親。我們熱誠歡迎台灣同胞多來大陸走走、看看，樂見並支持兩岸同胞加強正常交流往來，厚植共同利益，促進心靈契合。

