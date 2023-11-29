国台办：对两岸经济交流合作的提升深具信心

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月29日電（记者 海涵）国台办11月29日上午举行例行新闻发布会，发言人陈斌华答记者问时表示，相关数据表明，大陆“买全球、卖全球、惠全球”受到全世界的欢迎，充分表明世界各大经济体对大陆发展投下了信任票。随著大陆开放步伐越来越大，营商环境越来越好，我们对两岸经济交流合作向更宽领域拓展、向更高层次提升深具信心。



有记者提问，台陆委会日前公布，今年1月至9月两岸贸易（含香港）总额下降21.8%，出口下降21.9%，进口下降21.7%，两岸贸易持续下滑，显示大陆对外贸易持续萎缩、通货紧缩阴影仍在。对此有何评论？



陈斌华表示，今年以来，大陆国民经济持续向好，生产供给稳步增加，市场需求持续扩大，经济增长潛力始终是世界经济发展的主要推动力量。在这里我也给大家提供一组数据，前三季度大陆国內生产总值（GDP）同比增长5.2%，社会消费品零售总额同比增长6.8%，工业增加值同比增长4.0%，服务业增加值同比增长6.0%，居民人均可支配实际收入同比增长5.9%。国际资本和境外资本看好大陆经济前景，不断加码投资布局。我们举办了多场国际经贸交流活动，包括第三届“一带一路”国际合作高峰论坛、第134届广交会、第六届进口博览会等，为外资外商前来大陆开拓市场、寻求商机创造条件。相关数据表明，大陆“买全球、卖全球、惠全球”受到全世界的欢迎，充分表明世界各大经济体对大陆发展投下了信任票。



今年1至9月，台商投资大陆的项目数同比增长23.9%，实际使用台资金额同比增长7.5%，两岸贸易额近2000亿美元，仍保持高位运行。这说明尽管民进黨当局为两岸交流合作不断设置障碍，但广大台胞台青、台商台企看好大陆、深耕大陆，来大陆追梦、筑梦、圆梦的信心和意愿没有变，两岸经济交流合作、融合发展的光明前景没有变，我们尊重、关爱、造福台湾同胞，率先与台湾同胞分享发展机遇，依法保护台商台企合法权益的政策立场更没有变。随著大陆开放步伐越来越大，营商环境越来越好，我们对两岸经济交流合作向更宽领域拓展、向更高层次提升深具信心。



