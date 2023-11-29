游智彬民進黨公開音檔　爆張志豪請託放過他

新黨桃園市“立委”候選人游智彬舉行“游智彬公布張志豪封口錄音檔”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北11月29日電（記者 黃筱筠）新黨桃園第三選區（中壢）“立委”候選人游智彬日前影射民進黨新聞部主任張志豪曾出入聲色場所，張否認後提告。游上午再度前往民進黨前，指控“行政院”政務顧問游景明曾拜託某前“立委”，要求“先饒過張志豪，然後把這事一下緩和”，游也呼籲黨主席、民進黨2034候選人賴清德與張志豪面對民眾說明清楚。



游智彬今天上午舉行“游智彬公布張志豪封口錄音檔”記者會，指游景明曾拜託某位前“立委”，在2023年11月13日晚間10點致電說，“我是建議你，這次就看看你狀況斟酌一下”、“先饒過他，然後把這事一下緩和”、“民進黨真的這個一窩一屋色狼喔”等語試圖封口。



游智彬也公布這些居中協調的前“立委”對話記錄與音檔，還找出賴清德等民進黨人士與游景明合照。



隨後，游智彬搭上宣傳車繞行民進黨中央黨部和賴清德競選總部周邊，質問“賴清德的金主”要封口是賴指使的嗎？



游智彬指出，自己手中掌握的證據顯示，在上次開記者會爆料張志豪喝花酒的前一天晚上，民進黨聘請的“行政院”政務顧問游景明透過某位前“立委”深夜傳話游智彬，在游智彬拒絕延後爆料記者會後，仍鍥而不捨繼續聯繫游智彬，甚至說出這位有力人士身價高達新台幣20億的話，試圖收買、封口。



他現場出示錄音檔對話紀錄，證明張志豪確實有上酒家，對方還說“哪個男人不上酒家，只是張志豪倒楣被抓到”，並表示能以“提供資源幫忙游智彬選“立委”等好處來阻止爆料。



游智彬出示游景明與賴清德的合照，也提出游景明與張志豪互相認識的證據，質問賴清德這個企圖透過金錢收買封口的動作，難道是賴清德教唆的嗎？還是張志豪本人所為？請兩人出來面對民眾說清楚講明白。根據游智彬出示多張游景明與賴清德合影，證明游景明與賴清德及張志豪絕對是關係匪淺，否則游景明不會大動干戈要為張志豪桃色新聞來救命。



游智彬也三問賴清德，第一，如果張志豪是清白的，為何爆料前一晚還特地透過“有力人士”來奪命連環Call，希望能給予游智彬好處來封口求饒？第二，賴清德敢不敢為張志豪的清白背書？第三，賴清德和游景明的交情究竟好到什麼程度？游景明為何深夜急著要救張志豪？難道是彼此利益綁得太緊？

