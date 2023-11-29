時力猛攻白營不分區　民眾黨：證據在哪？

民眾黨柯文哲辦公室發言人戴于文受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月29日電（記者 鄭羿菲）自前時代力量主席、前“立委”黃國昌退黨加入台灣民眾黨，列為不分區“立委”侯選人第二名後，時力卯足猛攻民眾黨不分區名單，批評民眾黨染黑，與財團綁在一起。民眾黨柯辦發言人戴于文29日表示，民眾黨不分區名單都是集體討論，非柯競選總幹事黃珊珊1人能主導，小黨生存不易，但任何評論前應要有具體證據。



時代力量近期針對民眾黨不分區“立委”名單猛烈抨擊，包括排名第11名的不分區“立委”提名人蔡春綢，其胞弟是雲林縣議會副議長蔡咏鍀，有前科，質疑民眾黨2024候選人柯文哲是蔡咏鍀代理人。排名第4名的戰國策董事長吳春城，戰國策與永豐集團有業務往來，定期向永豐集團彙報揭弊者保護法的立法進度，並均要求黃國昌應出面批判。



柯辦29日上午10點臨時召開記者會，回應時事議題。



戴于文表示，與吳春城聯繫後，吳表達自己已沒有參與戰國策的運作，所以對永豐集團委託的案件，吳其實並不清楚細節。



戴于文說，至於民眾黨不分區名單是透過海選機制及黨主席柯文哲邀請的社會賢達參與，有共同的價值與理念。且不分區名單都是經過選決會集體討論，經過2輪討論定版後再送至中央委員會集體決策，所以絕不是個人，也不會是黃珊珊1人能夠主導的，也絕對沒有與黃國昌可擔任“法務部長”做為條件交換的協議。



戴于文強調，小黨要生存都不容易，民眾黨也是從無到有，這些難處民眾黨都理解。但在做任何評論前，應該要有具體證據會比較好一點。



至於民進黨台北市議員許淑華質疑，柯文哲過去擔任台北市長任內，由威京集團負責改建台北京華城的“京華廣場”案，容積變更高達840%，讓威京集團獲利高達新台幣400億元，是圖利財團。戴于文回應，過程中都經過都委會審查，也有公開會議記錄可調查，一切符合公平、正義、公開透明原則。若綠議員有疑義、有任何證據，可以直接告發。不要選舉到了就在含沙射影，抹黑、抹紅、抹黃，各種方式都來，這不是台灣期待的優質選戰。