外力干預注定失敗　黎智英下月18日受審

（來源：大公報） 中評社香港11月29日電／據大公報報導，亂港黑手、壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反香港國安法，被控“串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全”等罪，案件將於下月18日開審。近期外部勢力妄圖干預香港司法，甚至要求“無條件釋放黎智英”，破壞香港法治，引起本港各界不滿。多位政界、法律界人士批評，黎智英與外國勢力關係千絲萬縷，外部勢力的言行正坐實了黎智英代理人的身份，並指出，外部勢力無法影響香港專業的司法人員依法行事，任何威嚇都只是徒勞。



香江聚賢法律專業人才委員會主任、律師陳子遷指出，黎智英劣跡斑斑，一直利用《蘋果日報》操弄煽動非法“佔中”、修例風波等一連串非法活動。自從黎智英被捕、服刑以來，美西方等外國勢力，多番干預特區有關黎智英案的司法程序。美西方外部勢力一系列干涉香港司法的行為，只會進一步坐實黎智英勾結外力反中亂港。



陳子遷說，香港的司法制度一直深受國際社會推崇。任何國家、組織或個人企圖利用政治力量干預香港特區的司法程序，以促使任何被告逃避應有的制裁，都是公然破壞香港特區的法治；發表有意圖干擾或妨礙司法公正的言論，或作出有同樣意圖的行為，足以構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

