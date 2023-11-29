“2023年公務員事務局局長嘉許狀計劃”共有100名公務員獲獎，（左起）獲嘉許的梁國棟、張裕豹、何志豪昨日一同分享感受。（來源：大公報） 中評社香港11月29日電／據大公報報導，公務員事務局局長楊何蓓茵28日在政府總部頒發“公務員事務局局長嘉許狀”予來自不同政策局及部門工作表現傑出的公務員。行政長官李家超亦親臨嘉許狀頒發典禮祝賀各得獎者。



民航主任參與C919審定



“2023年公務員事務局局長嘉許狀計劃”共有100名公務員獲獎。其中獲嘉許的民航處高級適航主任（審定）梁國棟於2009年從業界進入公務員體系，入職民航處，現負責飛機首次進入香港註冊所需的適航要求，以及對航空機構的監管與維護香港航空安全等工作。梁國棟說起14年公務員生涯中最令他感到鼓舞和自豪的經歷，就是參與了我國首款根據國際標準設計、生產、認證的大型客機C919的型號合格審定工作。他認為這次與內地航空業專家一同工作交流的機會能夠為日後香港和內地航空工業的深化合作打下基礎。



擁有33年公務員工作經驗的香港海關總關員張裕豹表示獲獎感到無比光榮。被問及在單一工作環境中始終保持熱忱的“秘訣”，張裕豹表示他長期在前線工作，場景的轉變需要他不斷更新工作能力以滿足崗位需要，十分具有挑戰性。同時他認為公務員工作時需要有使命感，幫助市民令他感到非常開心，這是他一直堅守的初心。



另一位獲獎者地政總署土地測量師何志豪於2021年來到空間數據共享平台組工作，職責是落實執行空間數據共享平台的建立以及管理香港地圖服務網站的日常運作。空間數據共享平台從政府層面上對空間數據有了統一的標準、定義和規範，使得數據呈現方式更加清晰有序。何志豪鼓勵大家自由地開發空間技術的應用場景，幫助香港加速升級成“智慧城市”。



楊何蓓茵在典禮上勉勵所有公務員繼續秉承優質服務的精神，以民為本，向公眾展現更多的公務員好故事。她亦呼籲公務員同事團結同心，在區議會選舉投票日聯同親友踴躍投票，一起履行公民責任，共建美好社區。