維珍航空將首飛完全使用可持續燃料跨洋航班

2016年4月3日，在澳大利亞堪培拉國際機場開放日活動上，民眾參觀維珍航空公司客機。（來源：新華社） 中評社北京11月29日電／據新華網報導，英國維珍航空公司將於28日執飛全球首個完全使用可持續航空燃料的跨大西洋航班，維珍航空創始人理查德·布蘭森和首席執行官沙伊·韋斯將乘坐這趟航班。



維珍航空一架裝備羅爾斯－羅伊斯發動機的波音787客機將攜帶100%可持續航空燃料，於當地時間28日中午從倫敦希思羅機場起飛，目的地為紐約肯尼迪機場。機上沒有付費乘客。



維珍航空說，這趟航班所用燃料主要從廢棄食用油和動物脂肪提取，混合以丟棄的玉米為原料制成的合成芳烴煤油。飛行結束後的剩餘可持續航空燃料將全部排出，發動機經過測試後將重新使用常規燃料。



可持續航空燃料此前通常和傳統航空煤油混合後供飛機使用。在地面測試獲得成功後，維珍航空和羅爾斯－羅伊斯公司、波音公司等合作夥伴獲得這次完全使用可持續航空燃料飛行的許可。



據路透社報導，航空業約占全球碳排放的2%至3%，可持續航空燃料可降低碳排放，但成本高昂，目前在全球航空燃料消耗中僅占不到0.1%。



維珍航空、英國航空、法國航空等一些歐洲航空公司表示，希望到2030年將其飛機燃料中可持續航空燃料的比例提升至10%。不過，航空業要想在2050年達到淨零排放的目標，需要將這一比例提高至65%。