暴風雪席捲黑海多國　致多人死傷供電中斷

這是11月22日在烏克蘭基輔拍攝的第聶伯河雪後景觀。（來源：新華社） 中評社北京11月29日電／據新華網報導，一場源自地中海氣旋的暴風雪上周末起席捲烏克蘭、俄羅斯、保加利亞、羅馬尼亞等黑海國家以及摩爾多瓦、塞爾維亞等，帶來暴風、強降雪以及洪水。截至27日，此次極端天氣已造成至少13人喪生、數十人受傷，數以百萬計民眾電力供應中斷。28日，烏克蘭、俄羅斯多地持續雨雪冰凍天氣。



冰天雪地



烏克蘭能源部說，受強風強降雪影響，基輔州、敖德薩州、尼古拉耶夫州等16個州2000多個村鎮電力供應中斷。在基輔州，27日有4萬戶居民遭遇斷電，截至當天18時30分，仍有超過1.5萬戶沒有恢復供電。



黑海西北部沿岸的敖德薩州屬於重災區。烏克蘭緊急情況部說，至少10條公路中斷。救援人員救出1900多名受困人員，其中包括138名兒童。他們乘坐的車輛在暴風雪中動彈不得，甚至被大風吹得在雪地裡移動。



據法新社報導，烏克蘭一些地方的降雪量達到25厘米。烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基在27日晚間發表的例行電視講話中確認，此次暴風雪天氣在敖德薩州造成至少5人死亡，其他州可能也有人員死亡。



在首都基輔市中心，一面烏克蘭最大國旗被強風撕成兩半。這面國旗長24米、寬16米，懸掛在90米高、重32噸的旗杆上。風暴來臨前，國旗已降至半旗高度，但仍被強風撕裂。當地政府已經取下損壞的國旗。

