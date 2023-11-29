吉首映《“一帶一路”就在你身邊》紀錄片

11月27日，紀錄片《“一帶一路”就在你身邊》在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行。（來源：新華社） 中評社北京11月29日電／據新華網報導，紀錄片《“一帶一路”就在你身邊》27日在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克舉行首映式，中國駐吉大使杜德文、吉交通和通信部部長捷克巴耶夫等出席活動。



杜德文在致辭時說，今年是“一帶一路”倡議提出十周年。10年來，在各國共同努力下，共建“一帶一路”取得豐碩成果，給共建國家人民帶來了實實在在的利益。她表示，當前，中吉關係處於歷史最好時期。中吉高質量共建“一帶一路”將為兩國人民帶來越來越多的福祉，中吉將繼續共同推動構建中吉命運共同體。



捷克巴耶夫表示，在紀錄片放映之際，我們能夠看到“一帶一路”倡議10年來所取得的令人印象深刻的成果。這一倡議有助於建立過境走廊，改善交通聯繫，深化合作，並對包括吉在內的各國產生積極影響。



吉文化、信息、體育和青年政策部副部長欽吉斯說，吉中睦鄰友好關係源遠流長，如今正在蓬勃發展。吉中的文化橋梁將為兩國人民相互瞭解、欣賞彼此的文化和傳統提供更多機會。



據悉，《“一帶一路”就在你身邊》紀錄片生動紀錄了中國與吉爾吉斯斯坦過去十年來共建“一帶一路”的過程與成果，共五集，涉及基礎設施建設、經貿、交通、農業和文化領域合作。該片將通過吉德隆電視台與吉國家電視台共同落地的“電視中國劇場”中亞專欄《詩畫浙江》播出。



自“一帶一路”倡議提出以來，吉德隆電視台積極響應，通過欄目共建、頻道共建、本土化包裝譯制等多種形式與中國媒體機構合作，將中國節目內容落地吉爾吉斯斯坦及周邊國家和地區，為“一帶一路”倡議在中亞地區傳播發揮了積極作用。