柳采葳：國民黨現在三引擎　什麼藍都回來了

國民黨台北市議員柳采葳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月29日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜和副手趙少康組成的侯康配，近期多數民調都呈現往上衝的趨勢，有機會追上民進黨賴蕭配，且甩開民眾黨柯吳配。國民黨台北市議員柳采葳接受中評社訪問時分析，先不談棄保問題的話，現在的藍白整合破局後，各自要爭取的是成為在野最大公約數，衹有如此才可能拿到在野的最大數目選票。



柳采葳接受中評社訪問，談到侯康配在藍營引發的效應，她說，侯康配狀況非常好，藍營基本上都回歸了，國民黨現在是三個引擎，包含侯友宜、趙少康還有不分區“立委”排名首位的韓國瑜，這樣的效果讓不管什麼藍都回歸了，跑基層時就會發現很多支持者，這幾天是很興奮，認為侯康配讓他們看到了一個希望，認為這組合是很有動力往前走。



柳采葳說，以現在的狀況來說，民眾黨似乎不太可能會是在野最大公約數，接下來非綠選民想要下架民進黨，自然會知道要把這一票投給誰，選民都會有一種心態，就是不想浪費手上的這張選票，所以當侯康配能成為在野最大公約數，非綠選民就會知道應要投給誰。



柳采葳是電視台主播出身，去年加入國民黨挑戰偏綠的台北市第四選舉區（中山、大同）議員選舉，順利當選，成為藍營新生代戰力，現為侯友宜競選辦公室發言人之一。



至於在野分裂狀況下，侯康配如何取得多數非綠選民的認同，柳采葳說，歷屆大選最終大多是回歸藍綠對決，所以民眾黨接下來是有可能被邊緣化，先不談實際棄保的話，當政黨在選舉中被邊緣化，能量和聲勢自然會慢慢弱下來，自然而然選民就會把票集中在可能會贏的那組人。



柳采葳說，民眾黨和國民黨現在要爭取的是如何成為在野最大公約數，才能拿到非綠選民最大值的選票，在這狀況下，民眾黨自然而然會被弱化。另外一點，柯文哲其實在上周末行程，是面臨沒有地方可去造勢的狀況，只能不斷開直播，可是開直播就只鞏固他的基本盤，就是年輕票。

