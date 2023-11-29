吳欣盈舅舅牽手侯友宜喊凍蒜　藍委喊努力

藍委洪孟楷受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北11月29日電（記者 俞敦平）工商企業聯合會理事長許顯榮28日晚間在工商企業聯合會30周年慶祝活動中，高舉中國國民黨2024大選候選人侯友宜的手，高喊凍蒜（閩南語：當選）。由於許顯榮是台灣民眾黨大選副手候選人吳欣盈的舅舅，因此這件事引起了不小關注。藍委洪孟凱希望朋友一起努力，李德維認為人同此心。



28日晚間舉行的工商企業聯合會30周年慶祝活動中，邀請了多位政界人士出席，其中包括民眾黨大選候選人柯文哲及其副手吳欣盈，及國民黨大選候選人侯友宜。然而，這場活動卻出現引人注目的一幕，許顯榮是吳欣盈的舅舅，但他卻在活動上大力支持侯友宜，並與侯友宜牽手高喊凍蒜。



對於許顯榮的表態，藍委洪孟楷表示，不對其他政黨的事多做評論，現在重點是2024年的大選，希望在野的朋友能夠一起努力，達成政黨輪替的目標，為台灣人民拚好日子。



藍委林為洲認為，許顯榮的發言沒有什麼特別，台灣很多家庭都有支持不同政黨的情況，只是因為他是吳欣盈的親戚，所以比較尷尬。林指出，國民黨在工商團體方面的支持度是不錯的，侯友宜在觀光業、兩岸交流等議題上都得到很大的迴響。



藍委李德維則讚揚許顯榮是台灣工商界的領袖，許顯榮家族對台灣經濟發展有很大的貢獻。李認為因為過去八年民進黨執政下台灣經濟發展有限，因此許顯榮支持侯友宜是人同此心，心同此理。