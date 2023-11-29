柯爆2億美金當副手　趙少康：放話不收尾！

趙少康接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北11月29日電（記者 楊騰凱）台灣民眾黨柯文哲日前自爆有人出2億美元要他選副手就好，事後柯又要大家別再問此事。中國國民黨2024副手候選人趙少康今天表示，柯不能放話又不收尾，搞到大家猜來猜去。今年捐款情況很差，國民黨一窮二白，這件事絕對不會是國民黨、國民黨2024候選人侯友宜做的。



柯文哲日前在廣播節目上爆料，有人開價2億美元盼他擔任副手，柯辦發言人陳智菡還說，相關消息是從國民黨方面傳來，且國民黨人士也接觸柯文哲潛在副手，擬讓柯文哲沒辦法順利登記。不過柯文哲昨晚受訪時要大家別再問這件事了。



國民黨新北市“立委”候選人葉元之在新北市縣民大道上掛出侯友宜、柯文哲看板，形塑藍白合大團結，後因整合破局，葉元之請繪師把柯文哲的照片塗掉，改畫成趙少康，今日帶趙少康到場驗收，趙少康也於現場受訪。



柯文哲說2億美元的事不要再問了。



趙少康表示，你現在講出這個話總要收尾，不能放話不收尾，搞到大家猜來猜去，不應該這樣子，要不然你就不要講，要講就要負責講到底，柯文哲既然說出2億美元，這是很大的錢，折合台幣60億元，那到底是誰？怎麼還扯出國民黨放話，那是國民黨的誰？國民黨自己一窮二白會有2億美元嗎？所以絕對不會是國民黨，絕對不會是侯友宜，但是是誰？我很想知道，全台灣2300萬人也很想知道，柯文哲還是說清楚講明白比較好。



如果民眾黨影射2億美元的事是國民黨操作，會不會覺得過分？



趙少康指出，我覺得大家也不會相信，國民黨有什麼本事，國民黨現在自己選舉都很困難，前天國民黨主席朱立倫、侯友宜，侯競辦執行長金溥聰還有我一起開會，大家都在為經費傷腦筋，根本就沒有錢，今年捐款情況非常差，什麼2億美元，我們連2億台幣都沒有。



趙少康日前表示，如果當選，也可以安排民眾黨成員入閣，那哪些部會可以給民眾黨？



趙少康指出，這些都還言之過早，到時都還要協商，只是說這是一個誠意，也不一定衹有民眾黨，一些無黨籍的社會賢達都可以任用，就看對方的長才，只是這是一個誠意的表達，要說哪些部會都還太早，到時候“總統”、“行政院長”都會考慮。



至於趙少康宣布要到校園演講，可安排五家，目前安排進度如何？



趙少康表示，目前看到台灣大學，中國文化大學，清華大學，東華大學等校邀約，但早上有大學來提醒，之前侯友宜、民進黨賴清德、柯文哲可以進校園，是因為他們還沒登記正式成為候選人，那現在已經登記了，候選人能否進校園有爭議，我也煩惱這件事情，因為身份不一樣，所以我還在和學校商量，到底是要進校園還是在校園外找個地方，在外面就失去了進校園的意義，可是又不能違法，所以我正在考慮，不過確實很多學校來聯繫。